ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 90,0468 руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 90,0468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,77 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52409,093 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 215,040 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0565 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,93 руб., максимальный - 90,4875 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,93 руб., максимальный - 90,4875 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,7201 руб. Минимальный курс евро составил 99,47 руб., максимальный - 99,9875 руб. Было заключено 8575 сделок.... Минимальный курс евро составил 99,47 руб., максимальный - 99,9875 руб. Было заключено 8575 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5799 руб. Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,633 руб. Было заключено 31683... Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,633 руб. Было заключено 31683... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за июнь снизилась на 11,6%, или на 73,8 млн рублей, составив на 1 июля 2023 г. 564,5 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в июне 2023 года выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 18,7% в мае, на 9,7% в апреле, на 35,6% - в марте, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). С начала года рост цен... С начала года рост цен... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 18 по 24 июля выросли в среднем на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 17 июля рост цен составил 0,8%. Яблоки и бананы подорожали на 2,9%, капуста белокочанная - на 2,8%, помидоры - на 1,1%.... Яблоки и бананы подорожали на 2,9%, капуста белокочанная - на 2,8%, помидоры - на 1,1%.... читать дальше

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В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 11 трлн... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 18 по 24 июля 2023 г. повысились на 0,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 17 июля бензин подорожал на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 24 июля подросла на 31коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 24 июля подросла на 31коп. и... читать дальше

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За период 18 по 24 июля 2023 года потребительские цены повысились 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 11 по 17 июля потребительские цены повысились на 0,18%. С начала июля цены выросли на 0,61%, с начала года повысились на... С начала июля цены выросли на 0,61%, с начала года повысились на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительными изменениями на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии. Австралийский... В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии. Австралийский... читать дальше

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Россия поддерживает идеи персонала Нового банка развития БРИКС, связанные с повышением его ликвидности, РФ является добросовестным участником этой структуры, заявил президент России Владимир Путин. "Знаем, что сейчас стоит вопрос о ликвидности банка. Здесь есть некоторые идеи... читать дальше

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Минюст РФ зарегистрировал указание ЦБ РФ, повышающее требования к качеству источников капитала банков, документ опубликован на сайте регулятора. Изменения в положение 646-П улучшат способность кредитных организаций абсорбировать потенциальные убытки при реализации... читать дальше

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Россия планирует выделять субсидии на компенсацию разницы между себестоимостью новых гражданских самолетов и их коммерческой ценой, сообщил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. "Мы прекрасно понимаем, что выпуск первых самолетов... "Мы прекрасно понимаем, что выпуск первых самолетов... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 1-м полугодии 2023 г. снизилась в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,57 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка сократилась в 3 раза и составила 16,46 млрд руб. Выручка сократилась в 3 раза и составила 16,46 млрд руб. Себестоимость продаж... Себестоимость продаж... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,064 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9 руб., максимальный - 90,4825 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,9 руб., максимальный - 90,4825 руб. Было заключено... читать дальше

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