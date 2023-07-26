26 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июля
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2023
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26 июля 2023 года 10:45
Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 2-й квартал 2023 года составила 62,685 млрд рублей, за 1-е полугодие - 155,644 млрд рублей, сообщила компания.
"НОВАТЭК" впервые публикует отчет по МСФО после полуторагодового перерыва (последний отчет был за полный 2021 год).... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:37
Российский бизнес итальянской UniCredit во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 172 млн евро, свидетельствует отчетность группы.
В целом за полугодие Юникредит банк заработал 270 млн евро против убытка в 571 млн евро... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:28
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 551,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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26 июля 2023 года 10:28
Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments во втором квартале снизил чистую прибыль на 25%до $1,72 млрд, или $1,87 в расчете на акцию, по сравнению с $2,29 млрд, или $2,45 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,98 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,38 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,03 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:20
Совет директоров Wells Fargo & Co. утвердила квартальные дивиденды на уровне 35 центов на акцию, сообщается в пресс-релизе американского банка.
Это на 5 центов (почти на 17%) выше их размера во 2-м квартале.
Выплаты пройдут 1 сентября, закрытие реестра... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:12
Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 22% до $4,16 млрд по сравнению с $3,41 млрд за аналогичный квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2 с... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии объявления итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не... читать дальше
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26 июля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,33/91,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 105 коп., Cредний курс продажи...
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26 июля 2023 года 09:55
Американский производитель сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings (SPB: CF) закроет завод по выпуску аммиака, который входит в производственный комплекс, расположенный в городе Биллингем на северо-востоке Англии.
Как сообщается в пресс-релизе компании, CF... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:47
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%, говорится в сообщении ЦБ.
Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом проведенных... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:40
"Киргизский инвестиционно-кредитный банк" (KICB) сообщил, что работа системы денежных переводов "Юнистрим" приостановлена, о возобновлении обслуживания в финансово-кредитном учреждении обещали рассказать дополнительно, говорится в сообщении на сайте банка.
В "Бакай... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:34
6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-511 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:33
Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%до $18,37 млрд по сравнению с $16 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,44 с $1,21.
Квартальная... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:27
В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно изменяется относительно евро, фунта стерлингов и иены перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных... читать дальше
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26 июля 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июля составили по Российской Федерации 3827,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3574,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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