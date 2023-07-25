Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1187 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было заключено 17867 сделок. Объем торгов составил 85490,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,13 руб. за доллар США.

25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4036 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1187 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52194,054 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,824 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7180 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,6549 руб. Минимальный курс евро составил 99,33 руб., максимальный - 100,235 руб. Была заключена 8741... Минимальный курс евро составил 99,33 руб., максимальный - 100,235 руб. Была заключена 8741... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4036 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1187 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6035 руб. Минимальный курс юаня составил 12,558 руб., максимальный - 12,649 руб. Было заключено 48308 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,558 руб., максимальный - 12,649 руб. Было заключено 48308 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил вторник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,29% и составил 2975,36 пункта. Индикатор обновил максимум с февраля 2022 года Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,29% и составил 2975,36 пункта. Индикатор обновил максимум с февраля 2022 года Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,49% - до 1038,57... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,49% - до 1038,57... читать дальше

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В Кремле не исключают возможности визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в четверг. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в четверг. Он ответил на уточняющий вопрос, не... Он ответил на уточняющий вопрос, не... читать дальше

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"Зерновая сделка" не свернута окончательно, Россия готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в... "Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в... читать дальше

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К началу июля запасы драгметаллов в банках РФ составляли 341,6 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 64 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь... Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь... читать дальше

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Президентский совет по национальным проектам и стратегическому развитию на ближайшем заседании рассмотрит конкретные шаги и механизмы развития "экономики предложения", сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. "Здесь... "Здесь... читать дальше

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Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно... "Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются вечером во вторник из-за роста оптимизма трейдеров в отношении спроса в Китае благодаря стимулирующим мерам, объявленным Пекином. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила... читать дальше

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В июле индекс потребительского доверия в США подскочил до 117 пунктов с пересмотренных 110,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние 2 года, отмечает... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0816 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,8375 руб., максимальный - 90,5125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,8375 руб., максимальный - 90,5125 руб. Было... читать дальше

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Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам... читать дальше

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Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание,... "Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание,... читать дальше

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Россия вводит запрет на импорт из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Соответствующее решение утверждено правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Оно принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны... читать дальше

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