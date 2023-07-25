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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,7086 руб.
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25 июля 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,7086 руб.
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25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,7086 руб. Минимальный курс евро составил 99,4275 руб., максимальный - 100,2925 руб. Была заключена 4671 сделка. Объем торгов составил 16721,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,735 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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