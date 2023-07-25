Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3842,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2302,31 млрд руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июля составили по Российской Федерации 3842,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3569 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 9147,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8852,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 июля составили 2302,31 млрд руб. против 2104,49075 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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