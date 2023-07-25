25 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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25 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52194,054 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,824 млрд руб., или на...
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25 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7180 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,6549 руб.
Минимальный курс евро составил 99,33 руб., максимальный - 100,235 руб. Была заключена 8741... читать дальше
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25 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4036 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1187 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было... читать дальше
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25 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6035 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,558 руб., максимальный - 12,649 руб. Было заключено 48308 сделок.... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил вторник уверенным ростом.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,29% и составил 2975,36 пункта. Индикатор обновил максимум с февраля 2022 года
Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,49% - до 1038,57... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:46
В Кремле не исключают возможности визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20.
"По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в четверг.
Он ответил на уточняющий вопрос, не... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:38
"Зерновая сделка" не свернута окончательно, Россия готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:30
К началу июля запасы драгметаллов в банках РФ составляли 341,6 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 64 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.
Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:22
Президентский совет по национальным проектам и стратегическому развитию на ближайшем заседании рассмотрит конкретные шаги и механизмы развития "экономики предложения", сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Здесь... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:14
Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:09
Цены на нефть поднимаются вечером во вторник из-за роста оптимизма трейдеров в отношении спроса в Китае благодаря стимулирующим мерам, объявленным Пекином.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:05
В июле индекс потребительского доверия в США подскочил до 117 пунктов с пересмотренных 110,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние 2 года, отмечает... читать дальше
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25 июля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0816 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,8375 руб., максимальный - 90,5125 руб. Было... читать дальше
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25 июля 2023 года 17:57
Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам... читать дальше
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25 июля 2023 года 17:46
Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание,... читать дальше
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25 июля 2023 года 17:39
Россия вводит запрет на импорт из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Соответствующее решение утверждено правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Оно принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны... читать дальше
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