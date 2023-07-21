Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,6966 руб.

Минимальный курс евро составил 100,1575 руб., максимальный - 101,2 руб. Было заключено 7819 сделок. Объем торгов составил 29582,96 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,2 руб. за евро.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,6966 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51301,552 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,649 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3363,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4485 руб. Минимальный курс доллара США составил 90 руб., максимальный - 91,025 руб.... Минимальный курс доллара США составил 90 руб., максимальный - 91,025 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5839 руб. Минимальный курс юаня составил 12,525 руб., максимальный - 12,63 руб. Было заключено 36429 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,525 руб., максимальный - 12,63 руб. Было заключено 36429 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,6966 руб. Минимальный курс евро составил 100,1575 руб., максимальный - 101,2 руб. Было заключено 7819... Минимальный курс евро составил 100,1575 руб., максимальный - 101,2 руб. Было заключено 7819... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил пятницу без единой динамик Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2923,54 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2923,54 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,41% - до 1012,37 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,41% - до 1012,37 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

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По итогам 2-го квартала крупнейший в США автомобильный ритейлер AutoNation снизил чистую прибыль на 28%, при этом выручка выросла на 0,3% при ожидавшемся аналитиками снижении. Чистая прибыль составила $272,5 млн ($6,02 в расчете на акцию) по сравнению с $376,3 млн... Чистая прибыль составила $272,5 млн ($6,02 в расчете на акцию) по сравнению с $376,3 млн... читать дальше

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"АвтоВАЗ" принял решение переименовать приобретенный у холдинговой компании BARN B.V., в Авто финанс банк. Согласно сообщению банка, "АвтоВАЗ" также досрочно прекратил полномочия всех действующих членов совета директоров и избрал новый состав совета (кто в него вошел,... Согласно сообщению банка, "АвтоВАЗ" также досрочно прекратил полномочия всех действующих членов совета директоров и избрал новый состав совета (кто в него вошел,... читать дальше

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Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение 35-летней аренды "ЛУКОЙЛом" терминала, обслуживающего нефтеперерабатывающий завод российской компании у Черного моря, пишет Bloomberg. Депутаты одобрили закон, призванный восстановить контроль болгарского... Депутаты одобрили закон, призванный восстановить контроль болгарского... читать дальше

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Нефтяные котировки растут в пятницу и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года, пишет MarketWatch. Сентябрьские фьючерсы на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,96... Сентябрьские фьючерсы на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,96... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4323 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,995 руб., максимальный - 90,955 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,995 руб., максимальный - 90,955 руб. Было... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" в январе-июне 2023 года увеличило продажи недвижимости на 26,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 67 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 381 тыс. кв. метров (в 1-м... Объем реализованной недвижимости составил 381 тыс. кв. метров (в 1-м... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в пятницу на позитивной ноте вслед за восстановлением технологического сектора после сильного падения днем ранее, пишет Trading Economcis. Dow Jones Industrial Average к 17:23 мск увеличился на 0,2% и составлял 35298,14 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:23 мск увеличился на 0,2% и составлял 35298,14 пункта.... читать дальше

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу на пресс-конференции, что учет и хранение иностранных ценных бумаг через дружественную инфраструктуру снижает потенциальные риски для инвесторов, однако полностью исключить их невозможно. "Надо учитывать, что... "Надо учитывать, что... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24.07 по 30.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-507 на 22 млрд 398,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия и ООН не уведомляли друг друга о прекращении действия меморандума в рамках стамбульских договоренностей, он продолжает действовать, заявил в пятницу загмлавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они... "Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они... читать дальше

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