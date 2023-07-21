21 июля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.07 по 30.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.07.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2023
|25.07.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2023
|25.07.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2023
|25.07.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2023
|26.07.2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2023
|26.07.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2023
|26.07.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июля
|26.07.2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2023
|27.07.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2023
|27.07.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июля
|27.07.2023
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2023
|27.07.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июля
|27.07.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2023
|27.07.2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2023
|28.07.2023
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2023
|28.07.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2023
|28.07.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2023
|28.07.2023
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2023
|28.07.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2023
|28.07.2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2023
|28.07.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2023
|28.07.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|28.07.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июнь 2023
|28.07.2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2023
|28.07.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2023
|28.07.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2023
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21 июля 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.07 по 30.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Тип погашения
Размер погашения, всего
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Размер выплат
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