.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 21 июля составил 90,3846 руб.
.
21 июля 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 21 июля составил 90,3846 руб.
|0
21 июля. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4002,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,3846 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США упал на 4699 пунктов. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 июля 2023 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил пятницу без единой динамик Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2923,54 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,41% - до 1012,37 пункта. Европейские рынки акций в... читать дальше
.21 июля 2023 года 18:45
По итогам 2-го квартала крупнейший в США автомобильный ритейлер AutoNation снизил чистую прибыль на 28%, при этом выручка выросла на 0,3% при ожидавшемся аналитиками снижении. Чистая прибыль составила $272,5 млн ($6,02 в расчете на акцию) по сравнению с $376,3 млн... читать дальше
.21 июля 2023 года 18:35
"АвтоВАЗ" принял решение переименовать приобретенный у холдинговой компании BARN B.V., в Авто финанс банк. Согласно сообщению банка, "АвтоВАЗ" также досрочно прекратил полномочия всех действующих членов совета директоров и избрал новый состав совета (кто в него вошел,... читать дальше
.21 июля 2023 года 18:24
Болгарский парламент проголосовал за досрочное прекращение аренды "ЛУКОЙЛом" терминала, обслуживающего его НПЗ
Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение 35-летней аренды "ЛУКОЙЛом" терминала, обслуживающего нефтеперерабатывающий завод российской компании у Черного моря, пишет Bloomberg. Депутаты одобрили закон, призванный восстановить контроль болгарского... читать дальше
.21 июля 2023 года 18:08
Нефтяные котировки растут в пятницу и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года, пишет MarketWatch. Сентябрьские фьючерсы на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,96... читать дальше
.21 июля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4323 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,995 руб., максимальный - 90,955 руб. Было... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:50
ПАО "Группа ЛСР" в январе-июне 2023 года увеличило продажи недвижимости на 26,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 67 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 381 тыс. кв. метров (в 1-м... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:36
Американский рынок акций начал торги в пятницу на позитивной ноте вслед за восстановлением технологического сектора после сильного падения днем ранее, пишет Trading Economcis. Dow Jones Industrial Average к 17:23 мск увеличился на 0,2% и составлял 35298,14 пункта.... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:23
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу на пресс-конференции, что учет и хранение иностранных ценных бумаг через дружественную инфраструктуру снижает потенциальные риски для инвесторов, однако полностью исключить их невозможно. "Надо учитывать, что... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.07 по 30.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:04
1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-507 на 22 млрд 398,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.21 июля 2023 года 17:03
Россия и ООН не уведомляли друг друга о прекращении действия меморандума в рамках стамбульских договоренностей, он продолжает действовать, заявил в пятницу загмлавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они... читать дальше
.21 июля 2023 года 16:49
Производство автокомпонентов предлагается разместить рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, сообщил в пятницу гендиректор региональной Корпорации развития и поддержки Павел Татаренко на инвестиционном форуме в Туле. "Руководство... читать дальше
.21 июля 2023 года 16:40
Экспортеры оставляют на своих зарубежных счетах несущественную часть своей экспортной выручки - в пределах 1%, так что доля, поступающая в РФ, не снизилась, снизился сам объем экспорта, сообщила председатель Банк России Эльвира Набиуллина. "Что касается продажи... читать дальше
.21 июля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.21 июля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 191 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 191 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.