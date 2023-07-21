Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5983 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,571 руб., максимальный - 12,63 руб. Было заключено 5425 сделок. Объем торгов составил 19933,15 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,591 руб. за юань.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5983 руб.

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В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в 1-м квартале 2023 года снизился до 3,2% ВВП по сравнению с 4,7% в 4-м квартале 2022 года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 3,0% с 4,5% кварталом ранее. Наибольший дефицит бюджета по... Наибольший дефицит бюджета по... читать дальше

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Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, так как рынок в значительной мере допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и... читать дальше

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Банк России сузил прогноз по инфляции на текущий год с 4,5-6,5% до 5,0-6,5%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ставке. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых... Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых... читать дальше

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Тинькофф банк предупредил клиентов о задержке в оправлении валютных переводов из-за попадания под санкции США и Канады. "Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на... "Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на... читать дальше

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ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5% с 0,5%-2%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. При этом рост экономики в 2025 году понижен до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. Оценка роста ВВР на 2024 год сохранена на уровне 0,5–2,5%. По... По... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. "Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает... "Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон о краткосрочных полисах ОСАГО, срок действия которых составляет от одного дня до трех месяцев. Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования. Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования. Поправки в закон об ОСАГО о "коротких"... Поправки в закон об ОСАГО о "коротких"... читать дальше

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Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10%-й доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд). Как говорится в пресс-релизе Saudi Aramco, сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas... Как говорится в пресс-релизе Saudi Aramco, сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,32 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,19... читать дальше

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По итогам 2-го квартала производство шведской компании Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% - до 9,06 тыс. унций золотого эквивалента. Как сообщила компания,... Как сообщила компания,... читать дальше

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Кубу с января по июнь 2023 года посетили 67,6 тыс. туристов из России, это на 45% больше, чем годом ранее, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные кубинского посольства в РФ. "За январь-июнь в стране зарегистрировано более 67,6... "За январь-июнь в стране зарегистрировано более 67,6... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 92,31 руб. за доллар, максимальное значение - 93,4833 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,69 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,62/103,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 178 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,87/92,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 99 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,3/91,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...

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Власти Китая намерены принять меры для стимулирования спроса на автомобили и электронику, сообщает Market Watch. Государственный комитет по делам развития и реформам (NDRC) КНР призвал власти регионов увеличить стимулы для покупателей машин, в том числе, за счет... Государственный комитет по делам развития и реформам (NDRC) КНР призвал власти регионов увеличить стимулы для покупателей машин, в том числе, за счет... читать дальше

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