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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики
Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет реализацию основных направлений налоговой политики, документ содержит 300 страниц, в которых отражены как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на...
 
Минфин оценит целесообразность турсбора в регионах
В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора - суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, Минфин...
 
В РФ появятся спецсчета для оплаты коммунальных услуг
Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам...
 
21 июля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Июнь 2023
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
21 июля 2023 года 14:06
Дефицит бюджета еврозоны в 1-м квартале снизился до 3,2% ВВП, ЕС - до 3%
В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в 1-м квартале 2023 года снизился до 3,2% ВВП по сравнению с 4,7% в 4-м квартале 2022 года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 3,0% с 4,5% кварталом ранее.

Наибольший дефицит бюджета по...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:59
Рубль на торгах "Мосбиржи" не изменился к доллару и евро на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку
Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, так как рынок в значительной мере допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:55
Годовая инфляция в текущем году составит 5,0–6,5% - ЦБ
Банк России сузил прогноз по инфляции на текущий год с 4,5-6,5% до 5,0-6,5%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ставке.

Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:48
"Тинькофф банк" предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за попадания под санкции США
Тинькофф банк предупредил клиентов о задержке в оправлении валютных переводов из-за попадания под санкции США и Канады.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:42
ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5%
ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5% с 0,5%-2%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. При этом рост экономики в 2025 году понижен до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. Оценка роста ВВР на 2024 год сохранена на уровне 0,5–2,5%.

По...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:33
Банк России повысил ключевую ставку до 8,50% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:30
Госдума приняла закон о введении "коротких" полисов ОСАГО
Госдума приняла в третьем чтении закон о краткосрочных полисах ОСАГО, срок действия которых составляет от одного дня до трех месяцев.

Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования.

Поправки в закон об ОСАГО о "коротких"...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:23
Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% китайской Rongsheng Petrochemical
Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10%-й доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Saudi Aramco, сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 21 июля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,32 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,19...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:15
Во 2-м квартале производство шведской Kopy Goldfields упало на 27%, продажи - на 15%
По итогам 2-го квартала производство шведской компании Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% - до 9,06 тыс. унций золотого эквивалента.

Как сообщила компания,...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:07
Турпоток из России на Кубу в 1-м полугодии вырос на 45%
Кубу с января по июнь 2023 года посетили 67,6 тыс. туристов из России, это на 45% больше, чем годом ранее, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные кубинского посольства в РФ.

"За январь-июнь в стране зарегистрировано более 67,6...    читать дальше
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21 июля 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 92,31 руб.
Минимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 92,31 руб. за доллар, максимальное значение - 93,4833 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,69 руб.

Это автоматическое сообщение.
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21 июля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 96,62/103,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,62/103,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 178 коп., Cредний курс продажи упал на...
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21 июля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 86,87/92,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,87/92,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 99 коп., Cредний курс продажи упал...
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21 июля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 21 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 89,3/91,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,3/91,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...
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21 июля 2023 года 12:59
Власти Китая простимулируют спрос на автомобили и электронику
Власти Китая намерены принять меры для стимулирования спроса на автомобили и электронику, сообщает Market Watch.

Государственный комитет по делам развития и реформам (NDRC) КНР призвал власти регионов увеличить стимулы для покупателей машин, в том числе, за счет...    читать дальше
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