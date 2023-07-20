.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6377 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах запустят в августе
Банк России подтвердил намерения начать пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах в августе, планирует масштабировать его с 2025 года, сообщила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства. Совет Федерации в...
 
Госкомпании обяжут использовать ИИ при получении субсидий выше определенного уровня
Госкомпании обяжут внедрять продукты с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) при получении государственных субсидий выше определенного уровня, заявил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "То есть компании, если...
 
20 июля 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6377 руб.

 0  
20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6377 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок. Объем торгов составил 128973,15 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,575 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 июля снизилась на 0,77% и составила 51537,201 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51537,201 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 400,294 млрд руб., или на...
.
20 июля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,6649 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,6649 руб.

Минимальный курс евро составил 100,5 руб., максимальный - 102,8175 руб. Было заключено 8875...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6377 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6377 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок....    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7848 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7848 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,2025 руб., максимальный - 91,3975 руб. Была...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,9%, индекс РТС вырос на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индекс МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс

Фондовые индексы крупнейших стран...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:32
США добавили в санкционные списки по России 18 человек, более 90 структур
США в четверг расширили санкционные списки по России и внесли в них 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов.

В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:25
Прибыль Philip Morris во 2-м квартале снизилась на 29%
Табачный концерн Philip Morris International сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. В то же время годовой прогноз компании оказался хуже, чем рассчитывали...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:07
США расширили санкции против РФ
Санкционный список США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

В обновление SDN List, которое в четверг опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8851 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8851 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:52
ВТБ разместил 16,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-506 на 25,3 млрд рублей
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-506 на 25 млрд 265,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:43
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Dow Jones Industrial Average растет в ходе торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются.

Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:28
"Мосэнерго" в 1-м полугодии увеличило выпуск электроэнергии на 0,5%
ПАО "Мосэнерго" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, до 32,18 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:21
Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 3,3%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за пять месяцев 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В мае продажи составили 4,3 млн...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:08
Во 2-м квартале Newmont сократил производство золота на 17%
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont во 2-м квартале 2023 года произвел 1,24 млн унций золота и еще 256 тыс. унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это на 17% и 22% соответственно меньше, чем в апреле-июне прошлого года.

На фоне снижения...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:59
Прибыль "ВСМПО-Ависма" по РСБУ в 1-м полугодии снизилась в 1,5 раза, выручка выросла на 37%
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии текущего года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза - до 14,6 млрд рублей по сравнению с 22,2 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка за этот период увеличилась...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:51
Россия в 2022/2023 сельхозгоду может экспортировать рекордные 4 млн тонн подсолнечного масла
Россия 2022/2023 сельхозгоду (по масличным - сентябрь-август) может экспортировать 4 млн тонн подсолнечного масла, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Считаем, что отэкспортируем в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.