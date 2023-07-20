Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8851 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было заключено 5644 сделки. Объем торгов составил 28722,22 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3725 руб. за доллар США.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8851 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51537,201 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 400,294 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,6649 руб. Минимальный курс евро составил 100,5 руб., максимальный - 102,8175 руб. Было заключено 8875... Минимальный курс евро составил 100,5 руб., максимальный - 102,8175 руб. Было заключено 8875... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6377 руб. Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7848 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,2025 руб., максимальный - 91,3975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 90,2025 руб., максимальный - 91,3975 руб. Была... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индекс МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс Фондовые индексы крупнейших стран... Фондовые индексы крупнейших стран... читать дальше

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США в четверг расширили санкционные списки по России и внесли в них 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской... В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. В то же время годовой прогноз компании оказался хуже, чем рассчитывали... читать дальше

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Санкционный список США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров. В обновление SDN List, которое в четверг опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый... В обновление SDN List, которое в четверг опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8851 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-506 на 25 млрд 265,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average растет в ходе торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал. Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... читать дальше

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ПАО "Мосэнерго" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, до 32,18 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику... Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за пять месяцев 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В мае продажи составили 4,3 млн... читать дальше

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Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont во 2-м квартале 2023 года произвел 1,24 млн унций золота и еще 256 тыс. унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это на 17% и 22% соответственно меньше, чем в апреле-июне прошлого года. На фоне снижения... На фоне снижения... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии текущего года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза - до 14,6 млрд рублей по сравнению с 22,2 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка за этот период увеличилась... Выручка за этот период увеличилась... читать дальше

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Россия 2022/2023 сельхозгоду (по масличным - сентябрь-август) может экспортировать 4 млн тонн подсолнечного масла, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Считаем, что отэкспортируем в... "Считаем, что отэкспортируем в... читать дальше

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