Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,0199 руб.

Минимальный курс евро составил 101,2325 руб., максимальный - 102,5 руб. Было заключено 3596 сделок. Объем торгов составил 13854,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,4425 руб. за евро.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,0199 руб.

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Россия 2022/2023 сельхозгоду (по масличным - сентябрь-август) может экспортировать 4 млн тонн подсолнечного масла, что станет рекордным показателем, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Считаем, что отэкспортируем в... "Считаем, что отэкспортируем в... читать дальше

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Росстандарт объявил о добровольном отзыве в РФ почти 80 тыс. автомобилей Lada, производителем которых является АО "АвтоВАЗ". "Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022-2023 годы с VIN-кодами согласно приложению", - сказано в сообщении... читать дальше

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Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер") в 1-м полугодии 2023 года увеличила выручку по МСФО на 7,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 85,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. При этом продажи компании составили 47,2 млрд рублей... При этом продажи компании составили 47,2 млрд рублей... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5770,07 (-21,21) руб./грамм; на серебро - 73,07 (+0,1) руб./грамм; на платину - 2877,22 (-5,22) руб./грамм; на палладий - 3823,64 (-41,12) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 101,833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 90,8545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Производство сахара в РФ в 2023/2024 сельхозгоду может составить 6,4 млн тонн против 6,2 млн тонн годом ранее. Такой прогноз сделал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2023" в Москве. "Производство... читать дальше

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Россия по итогам первого полугодия с отрывом лидирует по объему поставок нефти в Китай; в июне экспорт вырос на 8,2% к маю - до рекордных 10,5 млн тонн, сообщает таможня КНР. Таким образом, среднесуточный экспорт в июне составил 350 тыс. тонн, с коэффициентом... Таким образом, среднесуточный экспорт в июне составил 350 тыс. тонн, с коэффициентом... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,24 пункта (0,45%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2930,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2946,69 (+0,11%) пункта,... читать дальше

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Правительство направит около 1,5 млрд рублей на создание инфраструктуры для приема туристов на особо охраняемых природных территориях и развитие экологического туризма, сообщил в четверг премьер РФ Михаил Мишустин. "Все чаще путешественники стремятся посещать заповедные... "Все чаще путешественники стремятся посещать заповедные... читать дальше

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Международные резервы России на 14 июля составили $594,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 июля международные резервы равнялись $583,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд, или на 1,9%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... По состоянию на 7 июля международные резервы равнялись $583,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд, или на 1,9%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,08/92,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 228 тыс. человек с 237 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали... Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали... читать дальше

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Внутренний туризм в первом полугодии вырос на 15%, до конца года динамика снизится, но рост сохранится в пределах 10%, поэтому количество турпоездок по России может достигнуть рекордных показателей в 80 млн, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья... читать дальше

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Цены на нефть незначительно ускорили рост. В числе положительных для рынка факторов отмечаются ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне дальнейшего замедления инфляции, пишет MarketWatch.... В числе положительных для рынка факторов отмечаются ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне дальнейшего замедления инфляции, пишет MarketWatch.... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3440,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше

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