.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,1986 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Клиентов предупредят о каждом списании денег за подписку
Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Об этом сообщил "Ведомостям" депутат Антон Немкин...
 
Льготная ипотека на вторичное жилье станет доступной
Льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье можно вводить по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант предложили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, инициатива направлена в Минстрой и госкомпанию "ДОМ.РФ". В...
 
19 июля 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,1986 руб.

 0  
19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1986 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,7475 руб., максимальный - 91,42 руб. Было заключено 12916 сделок. Объем торгов составил 62163,97 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,3975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 июля выросла на 0,30% и составила 51937,495 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51937,495 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 156,086 млрд руб., или на...
.
19 июля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,4185 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,4185 руб.

Минимальный курс евро составил 101,8875 руб., максимальный - 102,74 руб. Было заключено 7932...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6284 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6284 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,582 руб., максимальный - 12,679 руб. Было заключено 26913 сделок....    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,1986 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1986 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,7475 руб., максимальный - 91,42 руб. Было...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:02
Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 0,5% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 11 по 17 июля 2023 г. повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по10 июля бензин подорожал на 0,4%. С начала года рост цен составил 3,6%.

Стоимость литра бензина в среднем по...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:01
Цены на плодоовощную продукцию ускорили темпы роста до 0,8% - Росстат
Цены на плодоовощную продукцию за период с 11 по 17 июля выросли в среднем на 0,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по 10 июля цены увеличились на 0,4%.

В том числе на капусту белокочанную цены выросли на 5,2%, бананы - 2,7%, яблоки -...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:00
Инфляция за неделю с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% - Росстат
За период с 11 по 17 июля 2023 года потребительские цены выросли на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по 10 июля потребительские цены повысились на 0,14%.

С начала июля цены выросли на 0,38%, с начала года повысились на...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:00
В июне отмечен нулевой рост цен производителей промтоваров - Росстат
Цены производителей промышленных товаров в РФ в июне 2023 года не изменились относительно предыдущего месяца после роста на 3,7% в мае, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В годовом выражении цены промпроизводителей в июне также не...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:55
Рынок российских акций снизился на 0,4-1%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Внешний фон в целом оставался умеренно положительным: нефть подрастала, на глобальных рынках преобладали позитивные настроения.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:47
МЭА ожидает замедления темпов роста глобального спроса на электроэнергию в 2023 году
Темпы роста мирового спроса на электроэнергию в 2023 году снизятся из-за последствий энергетического кризиса и экономического спада в странах с развитой экономикой, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В текущем году глобальный спрос на...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:36
"Дочка" SocGen получила первую во Франции лицензию на оказание услуг в области цифровых активов
Societe Generale-Forge (SG-Forge), входящая в группу банка Societe Generale, получила первую во Франции лицензию на осуществление деятельности в качестве поставщика услуг, связанных c цифровыми активами (Digital Asset Service Provider, DASP), говорится в пресс-релизе...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:28
Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 г.
Венесуэла завершает проработку соглашения с европейскими компаниями Eni и Repsol, которое позволяет экспортировать газ с проектов, реализуемых ими в стране.

Как сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа, находящийся с визитом в Москве, недавно было...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:17
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "СИБУР Холдинга" на уровне ruAAA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" и его облигаций серий 001Р-01 объемом 15 млрд руб. и БО-03 на 10 млрд руб. на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:08
Нефть ускорила рост на данных о запасах в США
Рост цен на нефть усилился вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2104 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2104 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,775 руб., максимальный - 91,44 руб. Было...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 17:57
Госдума законодательно закрепила создание в РФ специальных семеноводческих зон
Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон "О семеноводстве" и законодательно закрепила возможность создания в России специальных семеноводческих зон.

Поправки (N319193-8) накануне внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.