Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2104 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,775 руб., максимальный - 91,44 руб. Было заключено 6654 сделки. Объем торгов составил 37921,09 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,3 руб. за доллар США.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2104 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51937,495 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 156,086 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,4185 руб. Минимальный курс евро составил 101,8875 руб., максимальный - 102,74 руб. Было заключено 7932... Минимальный курс евро составил 101,8875 руб., максимальный - 102,74 руб. Было заключено 7932... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6284 руб. Минимальный курс юаня составил 12,582 руб., максимальный - 12,679 руб. Было заключено 26913 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,582 руб., максимальный - 12,679 руб. Было заключено 26913 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1986 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,7475 руб., максимальный - 91,42 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,7475 руб., максимальный - 91,42 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 11 по 17 июля 2023 г. повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по10 июля бензин подорожал на 0,4%. С начала года рост цен составил 3,6%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 11 по 17 июля выросли в среднем на 0,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по 10 июля цены увеличились на 0,4%. В том числе на капусту белокочанную цены выросли на 5,2%, бананы - 2,7%, яблоки -... В том числе на капусту белокочанную цены выросли на 5,2%, бананы - 2,7%, яблоки -... читать дальше

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За период с 11 по 17 июля 2023 года потребительские цены выросли на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 4 по 10 июля потребительские цены повысились на 0,14%. С начала июля цены выросли на 0,38%, с начала года повысились на... С начала июля цены выросли на 0,38%, с начала года повысились на... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в июне 2023 года не изменились относительно предыдущего месяца после роста на 3,7% в мае, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в июне также не... В годовом выражении цены промпроизводителей в июне также не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Внешний фон в целом оставался умеренно положительным: нефть подрастала, на глобальных рынках преобладали позитивные настроения. В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Темпы роста мирового спроса на электроэнергию в 2023 году снизятся из-за последствий энергетического кризиса и экономического спада в странах с развитой экономикой, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В текущем году глобальный спрос на... В текущем году глобальный спрос на... читать дальше

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Societe Generale-Forge (SG-Forge), входящая в группу банка Societe Generale, получила первую во Франции лицензию на осуществление деятельности в качестве поставщика услуг, связанных c цифровыми активами (Digital Asset Service Provider, DASP), говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Венесуэла завершает проработку соглашения с европейскими компаниями Eni и Repsol, которое позволяет экспортировать газ с проектов, реализуемых ими в стране. Как сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа, находящийся с визитом в Москве, недавно было... Как сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа, находящийся с визитом в Москве, недавно было... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" и его облигаций серий 001Р-01 объемом 15 млрд руб. и БО-03 на 10 млрд руб. на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе... Как отмечается в пресс-релизе... читать дальше

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Рост цен на нефть усилился вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2104 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,775 руб., максимальный - 91,44 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,775 руб., максимальный - 91,44 руб. Было... читать дальше

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Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон "О семеноводстве" и законодательно закрепила возможность создания в России специальных семеноводческих зон. Поправки (N319193-8) накануне внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным... Поправки (N319193-8) накануне внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным... читать дальше

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