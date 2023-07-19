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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 июля по 14 июля на 708 тыс. баррелей, бензина - упали на 1066 тыс. баррелей
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19 июля 2023 года 17:35
Запасы нефти в США упали за период с 7 июля по 14 июля на 708 тыс. баррелей, бензина - упали на 1066 тыс. баррелей
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19 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 708 тыс. баррелей - до 457,42 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1066 тыс. баррелей и составили 218,386 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 13 тыс. баррелей, достигнув 118,194 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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