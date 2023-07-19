19 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июля
Это автоматическое сообщение.
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19 июля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,17/92,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 июля 2023 года 16:02
Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга. Территория его проведения - Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан. Вести реестр участников эксперимента будет... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:55
Число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в мае количество... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:48
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5791,28 (+106,7) руб./грамм; на серебро - 72,97 (+0,63) руб./грамм; на платину - 2882,44 (+51,23) руб./грамм; на палладий - 3864,76 (+161,73) руб./грамм.
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19 июля 2023 года 15:47
Биржевой оператор Nasdaq Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.
Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне составила $267 млн, или... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,2046 руб. По... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:44
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 102,4441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,70 коп.
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19 июля 2023 года 15:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 91,2046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,40 коп.
Это автоматическое сообщение.
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19 июля 2023 года 15:39
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет. Предполагается, что это принесет дополнительные доходы для федерального бюджета в размере порядка 300 млрд руб.
Законопроект (N379248-8) о введении этого налога был внесен... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:31
Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group во втором квартале 2023 года упала в 2,4 раза до $1,22 млрд по сравнению с $2,93 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,08 с $7,73, оказавшись хуже консенсус-прогноза... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:30
В четверг, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 июля 2023 года 15:30
В четверг, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 июля 2023 года 15:30
В четверг, 20 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 21,25 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:22
Минфин РФ ожидает перевыполнение плана по ненефтегазовым доходам в 2023 и 2024 годах, расходы в следующем году также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период сейчас, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,4717 руб.
Минимальный курс евро составил 101,88 руб., максимальный - 102,7325 руб. Была заключена 3401... читать дальше
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19 июля 2023 года 15:08
Россия вошла в топ-50 государств с самыми сильными паспортами: ее граждане могут посещать без виз или с визами по прибытии 115 стран мира, следует из обновленного рейтинга национальных паспортов компании Henley&Partners.
Первое место в рейтинге занимает Сингапур,... читать дальше
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