Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6357 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 37846 сделок. Объем торгов составил 89514,91 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,627 руб. за юань.

18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6357 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51781,409 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 643,139 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3297,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,0425 руб. Минимальный курс евро составил 101,6375 руб., максимальный - 102,6075 руб. Было... Минимальный курс евро составил 101,6375 руб., максимальный - 102,6075 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6357 руб. Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 37846... Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 37846... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7229 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,4675 руб., максимальный - 91,1825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,4675 руб., максимальный - 91,1825 руб. Было... читать дальше

.

Рынок акций РФ сохранил сегодня на торгах оптимистичный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и роста нефти. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии. Давление на рынки Азии продолжили оказывать... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии. Давление на рынки Азии продолжили оказывать... читать дальше

.

Судостроительная промышленность КНР в первом полугодии 2023 года продемонстрировала двухзначные темпы роста объемов производства и заказов, сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны. В январе-июне в стране было завершено строительство судов... В январе-июне в стране было завершено строительство судов... читать дальше

.

Цены на нефть растут во вторник на фоне усиливающихся опасений сокращения предложения на мировом рынке вслед за снижением поставок из Саудовской Аравии и России. "Опасения, связанные с сокращением поставок, продолжат оказывать поддержку нефтяному рынку в среднесрочной... "Опасения, связанные с сокращением поставок, продолжат оказывать поддержку нефтяному рынку в среднесрочной... читать дальше

.

Курс турецкой лиры опустился до очередного рекордного минимума, поскольку ЦБ и госбанки прекратили поддержку нацвалюты в ожидании очередного заседания по вопросу базовой ставки, пишет Trading Economics. Большинство аналитиков прогнозируют, что ЦБ Турции в четверг... Большинство аналитиков прогнозируют, что ЦБ Турции в четверг... читать дальше

.

ГК "Росатом" ожидает до конца 2023 г. получение лицензии на строительство четвертого блока АЭС "Эль Дабаа" в Египте, сообщила госкорпорация со ссылкой на гендиректора компании Алексея Лихачева. "Сооружение первых трех блоков АЭС "Эль Дабаа" идет в полном соответствии с... "Сооружение первых трех блоков АЭС "Эль Дабаа" идет в полном соответствии с... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7188 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,4675 руб., максимальный - 91,055 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,4675 руб., максимальный - 91,055 руб. Было... читать дальше

.

Замедление темпов роста потребительских цен в Европе может произойти быстрее, чем прогнозирует Европейский центральный банк, благодаря снижению стоимости энергоносителей, полагает глава Банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Иньяцио Виско. Хотя базовая инфляция (без... Хотя базовая инфляция (без... читать дальше

.

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за второй квартал. Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране выросли в июне на 0,2% относительно предыдущего месяца.... читать дальше

.

8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-504 на 52 млрд 223,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя. Согласно пересмотренным данным, в мае... читать дальше

.

Число корпоративных дефолтов в США в этом году выросло до 55, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's. Это больше показателя за весь 2022 год, когда своевременно расплатиться по долговым обязательствам не смогли 36 компаний. Доля дефолтов среди компаний с... Доля дефолтов среди компаний с... читать дальше

.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в июне 2023 года выросли на 2,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в мае и стала минимальной с августа 2021 года. По сравнению с предыдущим... читать дальше

.