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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7229 руб.
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18 июля 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7229 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7229 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,4675 руб., максимальный - 91,1825 руб. Было заключено 14287 сделок. Объем торгов составил 68059,69 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,9 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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