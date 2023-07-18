18 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2023
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18 июля 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,81 пункта (1,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2949,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,71 (+1,31%) пункта,... читать дальше
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18 июля 2023 года 16:15
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит перенести проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, планировавшейся на 2026 г. Предусматривается приостановление до 1 января 2028 г. действия ч.1 ст. 5 закона "О Всероссийской сельскохозяйственной... читать дальше
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18 июля 2023 года 16:14
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5684,58 (+4,93) руб./грамм; на серебро - 72,34 (+0,33) руб./грамм; на платину - 2831,21 (-9,05) руб./грамм; на палладий - 3703,03 (+19,71) руб./грамм.
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18 июля 2023 года 16:07
Розничные продажи в США в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,5%.
Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в Штатах увеличились на... читать дальше
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18 июля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,2/92,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи не...
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18 июля 2023 года 16:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 90,6906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,89 коп.
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18 июля 2023 года 16:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 102,0271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,75 коп.
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18 июля 2023 года 15:59
ООО "Газпромнефть-КС" проводит тендер на оказание услуг по проведению маркетингового исследования рынков катализаторов нефте- и газопереработки, говорится в материалах компании.
Победитель тендера должен изучить распространение различных видов катализаторов в мире,... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:55
Министерство финансов России 19 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:47
Чистая прибыль Morgan Stanley, одного из крупнейших банков США, во втором квартале снизилась на 13% - до $2,182 млрд по сравнению с $2,495 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,24 с $1,39. Выручка повысилась на 2,5% - до $13,457 млрд против $13,132 млрд... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1655,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:39
Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в РФ эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 г. составит 15 млн руб., а не 25 млн руб., как было запланировано в рамках первого... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:31
ПАО "ОГК-2" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 5,7%, до 24,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, говорится в сообщении.
Отпуск тепловой энергии... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:30
В среду, 19 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 28,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 июля 2023 года 15:30
В среду, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38,94 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 июля 2023 года 15:23
Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров... читать дальше
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