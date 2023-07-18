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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,4217 руб., евро - 101,6496 руб.
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18 июля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,4217 руб., евро - 101,6496 руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 90,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 101,6496 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,04 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 87,2/92,61 руб.
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.18 июля 2023 года 15:55
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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1655,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше
.18 июля 2023 года 15:39
Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в РФ эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 г. составит 15 млн руб., а не 25 млн руб., как было запланировано в рамках первого... читать дальше
.18 июля 2023 года 15:31
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В среду, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38,94 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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