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17 июля 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,7127 руб.

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17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,7127 руб.

Минимальный курс евро составил 100,7625 руб., максимальный - 102,44 руб. Было заключено 7367 сделок. Объем торгов составил 27826,15 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,12 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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