Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,456 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,2 руб., максимальный - 90,9975 руб. Было заключено 8626 сделок. Объем торгов составил 41453,74 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,6175 руб. за доллар США.

17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3297,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,456 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51138,269 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 305,883 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,7127 руб. Минимальный курс евро составил 100,7625 руб., максимальный - 102,44 руб. Было заключено 7367... Минимальный курс евро составил 100,7625 руб., максимальный - 102,44 руб. Было заключено 7367... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,525 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,95 руб., максимальный - 91,1475 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 89,95 руб., максимальный - 91,1475 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,000000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6067 руб. Минимальный курс юаня составил 12,57 руб., максимальный - 12,674 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 12,57 руб., максимальный - 12,674 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил понедельник противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% и составил 2917,61 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% и составил 2917,61 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,48% - до 1009,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,48% - до 1009,79 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправку в Бюджетный кодекс, позволяющую замещать суверенные валютные еврооблигации РФ локальными гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с параметрами евробондов. Поправку ко второму... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) смогут быть направлены на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений. Поправку ко второму чтению... читать дальше

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Аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. Опубликованные в понедельник данные указали на более медленное повышение ВВП страны во втором квартале, чем ожидалось, отмечает MarketWatch. Опубликованные в понедельник данные указали на более медленное повышение ВВП страны во втором квартале, чем ожидалось, отмечает MarketWatch. JPMorgan ухудшил оценку... JPMorgan ухудшил оценку... читать дальше

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Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти. "В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по... "В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по... читать дальше

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Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до... Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до... читать дальше

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Снижение цен на нефть замедлилось вечером в понедельник, однако отрицательная динамика сохраняется из-за слабых статданных из Китая. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск подешевели на $0,5 (0,63%) - до $79,37 за баррель.... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск подешевели на $0,5 (0,63%) - до $79,37 за баррель.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3297,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,456 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,2 руб., максимальный - 90,9975 руб.... Минимальный курс доллара США составил 90,2 руб., максимальный - 90,9975 руб.... читать дальше

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Банк России обозначил потенциальные риски для российских профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые в условиях санкций Запада переориентируются на страны Азии. Соответствующее письмо департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ направил в... читать дальше

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К 2031 году число трудоустроенных пожилых людей во всем мире увеличится почти на 150 млн, а в странах G7 на их долю придётся более 25% рабочей силы, говорится в исследовании консалтинговой компании Bain & Co. Доля работников старше 55 лет в странах G7 за период с 2021... Доля работников старше 55 лет в странах G7 за период с 2021... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник все три основных фондовых индекса США повышаются, хотя в начале сессии Dow Jones демонстрировал незначительное снижение. Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 0,04% и составлял 34522,5 пункта. Лидерами подъема котировок среди... Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 0,04% и составлял 34522,5 пункта. Лидерами подъема котировок среди... читать дальше

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Количество сделок с жильем в большинстве из 16 стран Евросоюза, по которым имеются данные, снизилось в 2022 году, сообщает статуправление ЕС. Наиболее значительно число операций купли-продажи упало в Дании (на 31,6%), в Финляндии (на 16,6%), в Нидерландах (на 16,2%) и в... Наиболее значительно число операций купли-продажи упало в Дании (на 31,6%), в Финляндии (на 16,6%), в Нидерландах (на 16,2%) и в... читать дальше

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