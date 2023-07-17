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Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами. В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о... В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась с разнонаправленными изменениями в пятницу. Тем не менее американские фондовые индексы завершили неделю активным ростом. Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии. Индекс... Индекс... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб. (+34,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб. (+34,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает. Рубль слабеет к... Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает. Рубль слабеет к... читать дальше

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Список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года, в котором до сих пор были только генерирующие компании ("Фортум" и "Юнипро"), пополнили два крупных актива пищевой промышленности. Согласно указу от 16... Согласно указу от 16... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические данные и новости компаний. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 300 млн евро по сравнению с пересмотренными... Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 300 млн евро по сравнению с пересмотренными... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...

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Сегодня в Японии праздник - День моря. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Изменение оптовых цен в Германии ... ... читать дальше

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на в крупнейших городах России в июле составила 22,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 33,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Циан.Аналитики". Согласно подсчетам "Этажей", аренда однокомнатных... читать дальше

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Работа по 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) проводится в 34 районах столицы; инвесторы и городские операторы возведут более 5,1 млн кв. м жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ведём работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах... читать дальше

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Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 416,6 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине. Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по... Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по... читать дальше

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