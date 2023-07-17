17 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июнь 2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2023
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2023
Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2023 года 08:47
Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.
В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:36
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:27
Уолл-стрит закрылась с разнонаправленными изменениями в пятницу. Тем не менее американские фондовые индексы завершили неделю активным ростом. Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.
Индекс... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб. (+34,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает. Рубль слабеет к... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:14
Список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года, в котором до сих пор были только генерирующие компании ("Фортум" и "Юнипро"), пополнили два крупных актива пищевой промышленности.
Согласно указу от 16... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:07
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические данные и новости компаний.
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 300 млн евро по сравнению с пересмотренными... читать дальше
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17 июля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...
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17 июля 2023 года 08:00
Сегодня в Японии праздник - День моря.
Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение оптовых цен в Германии
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16 июля 2023 года 18:01
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на в крупнейших городах России в июле составила 22,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 33,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Циан.Аналитики". Согласно подсчетам "Этажей", аренда однокомнатных... читать дальше
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16 июля 2023 года 17:14
Работа по 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) проводится в 34 районах столицы; инвесторы и городские операторы возведут более 5,1 млн кв. м жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ведём работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах... читать дальше
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16 июля 2023 года 16:54
Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 416,6 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.
Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по... читать дальше
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