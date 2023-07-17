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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Сформированы условия для выхода иностранцев из бизнеса
Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной...
 
ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с "почтовым сбором"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против "почтового сбора". Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. ФАС считает невозможным поддержать предложение "Почты России" о признании...
 
В Минтрансе опровергли аномальный рост цен на авиаперелеты
Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на международные перелеты до 40% не имеет под собой оснований. Об этом заявил "Российской газете" замминистра транспорта Игорь Чалик. В то же время на внутренних маршрутах, по его...
 
17 июля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение оптовых цен в Германии Июнь 2023
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Июль 2023
11:00 Изменение потребительских цен в Италии Июнь 2023
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Июнь 2023
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Июль 2023
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июль 2023
15:30 Оптовые продажи в Канаде Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 июля 2023 года 08:47
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:36
ЦБ Китая в рамках MLF влил в финсистему 103 млрд юаней
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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17 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72,91 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72,91 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу
Уолл-стрит закрылась с разнонаправленными изменениями в пятницу. Тем не менее американские фондовые индексы завершили неделю активным ростом. Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Индекс...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:20
Доллар и евро растут на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб. (+34,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает. Рубль слабеет к...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:14
Акции российской "дочки" Danone и "Балтики" переданы в управление Росимущества
Список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года, в котором до сих пор были только генерирующие компании ("Фортум" и "Юнипро"), пополнили два крупных актива пищевой промышленности.

Согласно указу от 16...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:07
Большинство фондовых рынков Европы завершило торги в минусе
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические данные и новости компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 300 млн евро по сравнению с пересмотренными...    читать дальше
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17 июля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,119 руб., евро - 101,1992 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...
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17 июля 2023 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Японии праздник - День моря.

Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение оптовых цен в Германии

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16 июля 2023 года 18:01
Аренда "однушки" в крупнейших городах РФ в июле составляет 21-22 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 26-33 тыс. руб. - эксперты
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на в крупнейших городах России в июле составила 22,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 33,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Циан.Аналитики". Согласно подсчетам "Этажей", аренда однокомнатных...    читать дальше
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16 июля 2023 года 17:14
В Москве по проектам комплексного развития территорий возведут более 5 млн кв. м жилья
Работа по 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) проводится в 34 районах столицы; инвесторы и городские операторы возведут более 5,1 млн кв. м жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ведём работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах...    читать дальше
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16 июля 2023 года 16:54
В 1-м полугодии профицит госбюджета Азербайджана составил 2,3% ВВП
Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 416,6 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по...    читать дальше
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