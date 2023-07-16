ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб.,евро - 101,1992 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,04 коп.

16 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...

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В первом полугодии граждане купили и арендовали у города 114 участков для строительства частных домов, еще шесть арендованы предпринимателями для реализации коммерческих проектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июне 2023 года импортировала 2,943 млн тонн сжиженного природного газа, что на 17% больше, чем за июнь 2022 года, сообщила таможня страны. По итогам шести месяцев 2023 года поставки достигли... По итогам шести месяцев 2023 года поставки достигли... читать дальше

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За шесть месяцев 2023 года в Туркменистане обеспечен стабильный темп роста ВВП, который увеличился на 6,2%, заявил вице-премьер туркменского правительства Ходжамурат Гелдимырадов, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Вице-премьер выступил с... читать дальше

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Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) перевезли 600 млн пассажиров с момента запуска в ноябре 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно... "Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно... читать дальше

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На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в городе Печоры Псковской области будет направлено более 1,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

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Премию "Лучший промышленный дизайн России" учредили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Проведём конкурс по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий", - написал Собянин в своём... читать дальше

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Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие электронное урегулирование убытков по полису ОСАГО в рамках Европротокола, вступают в силу с 15 июля. С даты запуска в РФ системы электронного урегулирования убытков все страховщики ОСАГО должны подключиться к информационному... С даты запуска в РФ системы электронного урегулирования убытков все страховщики ОСАГО должны подключиться к информационному... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в пятницу не поддержал предложение Минфина о продлении до конца 2024 г. моратория на возможность уплаты налогов за третье лицо в рамках работы единого налогового счета (ЕНС), Минфин настаивал на продлении, так как в противном случае... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Бизнес-недвижимость" кредитный рейтинг А-(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило агентство. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг АО "Бизнес-Недвижимость" обусловлен средними оценками... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг АО "Бизнес-Недвижимость" обусловлен средними оценками... читать дальше

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill. "За" проект высказались 219 конгрессменов, "против" - 210. Издание отмечает, что принятие законопроекта... "За" проект высказались 219 конгрессменов, "против" - 210. Издание отмечает, что принятие законопроекта... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2023 года снизился на 3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-мае 2023 года сократилась на 33,3% по сравнению с январем-маем 2022 года, составив 236,7 тыс. человек против 355,1 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат. Число... Число... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50832,387 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 68,938 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1358 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено... читать дальше

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