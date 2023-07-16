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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб.,евро - 101,1992 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Сформированы условия для выхода иностранцев из бизнеса
Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной...
 
ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с "почтовым сбором"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против "почтового сбора". Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. ФАС считает невозможным поддержать предложение "Почты России" о признании...
 
В Минтрансе опровергли аномальный рост цен на авиаперелеты
Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на международные перелеты до 40% не имеет под собой оснований. Об этом заявил "Российской газете" замминистра транспорта Игорь Чалик. В то же время на внутренних маршрутах, по его...
 
16 июля 2023 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб.,евро - 101,1992 руб.

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16 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,04 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 июля 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб.,евро - 101,1992 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...
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15 июля 2023 года 17:53
В 1-м полугодии москвичи купили и арендовали у города 120 земельных участков
В первом полугодии граждане купили и арендовали у города 114 участков для строительства частных домов, еще шесть арендованы предпринимателями для реализации коммерческих проектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных...    читать дальше
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15 июля 2023 года 17:21
Южная Корея в июне увеличила импорт СПГ на 17%
Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июне 2023 года импортировала 2,943 млн тонн сжиженного природного газа, что на 17% больше, чем за июнь 2022 года, сообщила таможня страны.

По итогам шести месяцев 2023 года поставки достигли...    читать дальше
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15 июля 2023 года 16:43
В 1-м полугодии ВВП Туркменистана вырос 6,2%
За шесть месяцев 2023 года в Туркменистане обеспечен стабильный темп роста ВВП, который увеличился на 6,2%, заявил вице-премьер туркменского правительства Ходжамурат Гелдимырадов, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Вице-премьер выступил с...    читать дальше
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15 июля 2023 года 16:18
С момента запуска первый и второй МЦД перевезли 600 млн пассажиров
Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) перевезли 600 млн пассажиров с момента запуска в ноябре 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно...    читать дальше
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15 июля 2023 года 15:39
На реконструкцию коммунальной инфраструктуры в Печорах правительство выделит более 1,4 млрд руб.
На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в городе Печоры Псковской области будет направлено более 1,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте...    читать дальше
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15 июля 2023 года 14:43
В Москве учреждена премия "Лучший промышленный дизайн России"
Премию "Лучший промышленный дизайн России" учредили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Проведём конкурс по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий", - написал Собянин в своём...    читать дальше
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15 июля 2023 года 13:49
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков
Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие электронное урегулирование убытков по полису ОСАГО в рамках Европротокола, вступают в силу с 15 июля.

С даты запуска в РФ системы электронного урегулирования убытков все страховщики ОСАГО должны подключиться к информационному...    читать дальше
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15 июля 2023 года 12:55
Комитет Госдумы не поддержал предложение о продлении моратория на возможность уплаты налогов за третье лицо
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в пятницу не поддержал предложение Минфина о продлении до конца 2024 г. моратория на возможность уплаты налогов за третье лицо в рамках работы единого налогового счета (ЕНС), Минфин настаивал на продлении, так как в противном случае...    читать дальше
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15 июля 2023 года 12:01
АКРА присвоило АО "Бизнес-недвижимость" рейтинг А-(RU) со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Бизнес-недвижимость" кредитный рейтинг А-(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило агентство.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг АО "Бизнес-Недвижимость" обусловлен средними оценками...    читать дальше
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15 июля 2023 года 11:04
Палата представителей США приняла проект военного бюджет на 2024 год на сумму в $886 млрд
Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.

"За" проект высказались 219 конгрессменов, "против" - 210. Издание отмечает, что принятие законопроекта...    читать дальше
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15 июля 2023 года 10:15
Реальный эффективный курс рубля в июне снизился на 3%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2023 года снизился на 3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к...    читать дальше
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15 июля 2023 года 09:34
Естественная убыль населения РФ за январь-май снизилась на 33,3% - Росстат
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-мае 2023 года сократилась на 33,3% по сравнению с январем-маем 2022 года, составив 236,7 тыс. человек против 355,1 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Число...    читать дальше
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15 июля 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб.,евро - 101,1992 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...
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14 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 июля выросла на 0,14% и составила 50832,387 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50832,387 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 68,938 млрд руб., или на...
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14 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1358 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1358 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено...    читать дальше
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