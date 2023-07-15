ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 90,119 руб., евро - 101,1992 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,04 коп.

15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп.

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на в крупнейших городах России в июле составила 22,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 33,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Циан.Аналитики". Согласно подсчетам "Этажей", аренда однокомнатных... читать дальше

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Работа по 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) проводится в 34 районах столицы; инвесторы и городские операторы возведут более 5,1 млн кв. м жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ведём работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах... читать дальше

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Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 416,6 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине. Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по... Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по... читать дальше

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За первые четыре месяца этого года в столице выпустили на 8,3% больше мясных изделий, чем в январе-апреле 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В январе - апреле 2023... "В январе - апреле 2023... читать дальше

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Металлургическая отрасль в России в условиях санкционного давления успешно решает масштабные задачи, в том числе по импортозамещению, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам отрасли с профессиональным праздником. "Отечественная... "Отечественная... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, предписывающий повысить с 1 января 2024 года на 10% размеры зарплаты, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Соответствующий документ опубликован в субботу в правительственной газете... читать дальше

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Госдолг Азербайджана на 1 июля 2023 года оценивается в 16 млрд 151 млн манатов или 14,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине. Согласно данным Минфина, внешний долг на 1 июля 2023 года равен $6 млрд 576,9 млн (11 млрд... Согласно данным Минфина, внешний долг на 1 июля 2023 года равен $6 млрд 576,9 млн (11 млрд... читать дальше

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"Деловая Россия" занялась подготовкой предложений по форматам участия бизнеса в финансировании системы государственного здравоохранения, следует из итогов первого заседания созданной при "Деловой России" профильной рабочей группы. На нем зампред "Деловой России" Антон... читать дальше

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"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предлагает ужесточить наказание для тех компаний, которые грубо нарушают права потребителей - включают в договор с ними недопустимые, противоречащие закону условия. Например, навязывают услуги. В этих случаях следует вместо... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с их профессиональным праздником - с Днём металлурга, сообщает сайт Кремля. "В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых,... "В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 90,119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 101,1992 руб. По сравнению с...

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В первом полугодии граждане купили и арендовали у города 114 участков для строительства частных домов, еще шесть арендованы предпринимателями для реализации коммерческих проектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июне 2023 года импортировала 2,943 млн тонн сжиженного природного газа, что на 17% больше, чем за июнь 2022 года, сообщила таможня страны. По итогам шести месяцев 2023 года поставки достигли... По итогам шести месяцев 2023 года поставки достигли... читать дальше

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За шесть месяцев 2023 года в Туркменистане обеспечен стабильный темп роста ВВП, который увеличился на 6,2%, заявил вице-премьер туркменского правительства Ходжамурат Гелдимырадов, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Вице-премьер выступил с... читать дальше

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Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) перевезли 600 млн пассажиров с момента запуска в ноябре 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно... "Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно... читать дальше

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На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в городе Печоры Псковской области будет направлено более 1,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

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