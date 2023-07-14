Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1358 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено 17945 сделок. Объем торгов составил 81221,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,06 руб. за доллар США.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1358 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50832,387 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 68,938 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1358 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6081 руб. Минимальный курс юаня составил 12,559 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 34795... Минимальный курс юаня составил 12,559 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 34795... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,2269 руб. Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,615 руб. Было заключено 7209... Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,615 руб. Было заключено 7209... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в июне 2023 года составил 8 млн 884,5 тыс. кв. м, что на 9,1% больше, чем в июне 2022 года, говорится в опубликованных материалах Росстата. За январь-июнь 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 0,9% относительно... За январь-июнь 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 0,9% относительно... читать дальше

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Побережье Каспийского моря и курорт Новая Анапа на Черном море являются наиболее перспективными точками для развития внутреннего туризма, они способны привлечь свыше 5 млн туристов, считает вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее в... Ранее в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов МосБижи и РТС на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых рынков. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на... читать дальше

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Минфин предложил поправки в Налоговой кодекс, по которым организации, реализующие инвестиционные проекты по производству этана и СУГ, а также жидкой стали, останутся участниками региональных инвестиционных проектов (РИП). Поправки были представлены на заседании комитета... Поправки были представлены на заседании комитета... читать дальше

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Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий, соответствующие коррективы в законодательство одобрил Комитет Госдумы по бюджету и... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск в пятницу составляет $79,89 за баррель, что на $1,47 (1,81%) ниже цены на... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск в пятницу составляет $79,89 за баррель, что на $1,47 (1,81%) ниже цены на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1262 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,72 руб., максимальный - 90,47 руб.... Минимальный курс доллара США составил 89,72 руб., максимальный - 90,47 руб.... читать дальше

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Правительство России согласилось с предложениями Калининградской области унифицировать тарифные ставки на перевозку морских грузов в регион, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграмм-канале. "Тарифы на калининградских морских линиях унифицированы. Изменения в... "Тарифы на калининградских морских линиях унифицированы. Изменения в... читать дальше

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Растущий разрыв между ценами на газ в Европе и Азии делает более привлекательным рынок АТР для продавцов спотовых партий сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global. Рассчитываемый S&P Global Platts спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 за тысячу... Рассчитываемый S&P Global Platts спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 за тысячу... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с сентября 2021 года. Это максимальный уровень с сентября 2021 года. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Ценовое агентство Argus с 1 января 2024 года перестает публиковать котировку российской нефти на базисе CIF, поэтому правительство РФ переходит на исчисление нефтяных налогов, исходя из национального индикатора, а также определенного дисконта к цене бенчмарка Brent, сообщил... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит, в целом оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 165,78 пункта (0,48%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 165,78 пункта (0,48%) и... читать дальше

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