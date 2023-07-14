Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,1799 руб.

Минимальный курс евро составил 100,595 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 2137 сделок. Объем торгов составил 7229,41 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,3 руб. за евро.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,1799 руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,119 руб. По... читать дальше

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Американский банк Citigroup Inc. во втором квартале 2023 года снизил чистую прибыль на 36% до $2,92 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,55 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период 2022 года. Квартальная выручка банка понизилась на 1%, до $19,44... Квартальная выручка банка понизилась на 1%, до $19,44... читать дальше

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JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года в 1,7 раза до $14,47 млрд по сравнению с $8,65 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,75 с $2,76 годом ранее.... Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,75 с $2,76 годом ранее.... читать дальше

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В понедельник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 17 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 17 июля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в июне 2023 года увеличилась на 727,9 млрд рублей, или на 3,0%, до 24 трлн 929,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В январе-июне денежная база увеличилась на 500,6 млрд рублей, или на 2,0%, с 24 трлн 428,6... В январе-июне денежная база увеличилась на 500,6 млрд рублей, или на 2,0%, с 24 трлн 428,6... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,1799 руб. Минимальный курс евро составил 100,595 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 2137... Минимальный курс евро составил 100,595 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 2137... читать дальше

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АО "ЭР-телеком холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии ПБО-02-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь... Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь... читать дальше

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Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 едва ли долго продержится выше отметки в 4500 пунктов, полагает ведущий экономист Oxford Economics Джон Кэнаван. Индекс S&P 500 завершил сессию в четверг выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022... Индекс S&P 500 завершил сессию в четверг выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022... читать дальше

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ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам первого полугодия 2023 года доходность по расширенному портфелю на уровне 8,8% в годовом выражении, говорится в сообщении... читать дальше

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ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 15-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых, сообщил эмитент. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... читать дальше

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BlackRock Inc., одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 27% до $1,37 млрд по сравнению с $1,08 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $9,06 с $7,06 годом... читать дальше

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ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") 19 июля начнет размещение выпуска 2-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,45 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2899,44 (+0,48%) пункта,... читать дальше

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