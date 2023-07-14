14 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2023
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2023
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14 июля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,119 руб. По... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:45
Американский банк Citigroup Inc. во втором квартале 2023 года снизил чистую прибыль на 36% до $2,92 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,55 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период 2022 года.
Квартальная выручка банка понизилась на 1%, до $19,44... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:36
JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года в 1,7 раза до $14,47 млрд по сравнению с $8,65 млрд за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,75 с $2,76 годом ранее.... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:30
В понедельник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $198,3 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:30
В понедельник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,83 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:30
В понедельник, 17 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:30
В понедельник, 17 июля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:27
Денежная база РФ в широком определении в июне 2023 года увеличилась на 727,9 млрд рублей, или на 3,0%, до 24 трлн 929,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.
В январе-июне денежная база увеличилась на 500,6 млрд рублей, или на 2,0%, с 24 трлн 428,6... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,1799 руб.
Минимальный курс евро составил 100,595 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 2137... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:10
АО "ЭР-телеком холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии ПБО-02-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:10
Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 едва ли долго продержится выше отметки в 4500 пунктов, полагает ведущий экономист Oxford Economics Джон Кэнаван.
Индекс S&P 500 завершил сессию в четверг выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:04
ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам первого полугодия 2023 года доходность по расширенному портфелю на уровне 8,8% в годовом выражении, говорится в сообщении... читать дальше
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14 июля 2023 года 15:00
ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 15-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых, сообщил эмитент.
"ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... читать дальше
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14 июля 2023 года 14:54
BlackRock Inc., одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 27% до $1,37 млрд по сравнению с $1,08 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $9,06 с $7,06 годом... читать дальше
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14 июля 2023 года 14:52
ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") 19 июля начнет размещение выпуска 2-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка 1-го купона... читать дальше
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14 июля 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,45 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2899,44 (+0,48%) пункта,... читать дальше
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