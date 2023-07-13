ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 90,1757 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 90,1757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,96 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50763,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,216 млрд руб., или на...

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 12-14-го купонов облигаций 11-й серии на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении финансовой организации. ЕАБР разместил 7-летний выпуск на 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых.... ЕАБР разместил 7-летний выпуск на 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1837 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7425 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,7425 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6926,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,7133 руб. Минимальный курс евро составил 100,32 руб., максимальный - 101,67 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 100,32 руб., максимальный - 101,67 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5815 руб. Минимальный курс юаня составил 12,511 руб., максимальный - 12,746 руб. Была заключена 48121 сделка.... Минимальный курс юаня составил 12,511 руб., максимальный - 12,746 руб. Была заключена 48121 сделка.... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 2885 пунктов после утреннего роста выше 2910 пунктов - максимума с февраля 2022 года. В Азии сегодня сохранилась позитивная динамика индексов... В Азии сегодня сохранилась позитивная динамика индексов... читать дальше

.

Правительство предлагает ограничить сумму налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) для компаний, у которых в 2022г прибыль упала более чем в два раза, суммой в 10% от прибыли за этот год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах. Такие... Такие... читать дальше

.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) планирует 19 июля начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 14,75% годовых, ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 14,75% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

.

Amazon возглавляет рейтинг самых дорогих технологических брендов, несмотря на падение его стоимости за минувший год на 14,6%, до $299,3 млрд, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Brand Finance. Бренд Apple, занимавший первую строчку в прошлогоднем... Бренд Apple, занимавший первую строчку в прошлогоднем... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в четверг после выхода данных о производственной инфляции в США. Цены производителей в Штатах в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства... Цены производителей в Штатах в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства... читать дальше

.

Barrick Gold во 2-м квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 1,009 млн унций золота, сообщила компания. Это на 3% меньше, чем апреле-июне прошлого года. Продажи сократились на 4%, до 1,001 млн унций. Продажи сократились на 4%, до 1,001 млн унций. Выпуск и продажи меди при этом снизились на... Выпуск и продажи меди при этом снизились на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2067 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7625 руб., максимальный - 91,3625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,7625 руб., максимальный - 91,3625 руб. Было... читать дальше

.

нк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО "Газпром капитал" без срока погашения серии 002Б-01, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-36400-R-002Р. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-36400-R-002Р. Номинал одной облигации составляет 5 млн рублей, объем выпуска пока не... Номинал одной облигации составляет 5 млн рублей, объем выпуска пока не... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин предложил в течение года разработать национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года. "Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно - нацпроект по формированию экономики данных", -... читать дальше

.

ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 6 тыс. 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 2,1% выпуска. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 2,1% выпуска. Как... Как... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Бизнес-недвижимость" и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+ и изменило прогноз по рейтингу на развивающийся, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании... Ранее у компании... читать дальше

.