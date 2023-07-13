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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6406 руб.
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13 июля 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6406 руб.
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13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6406 руб. Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,745 руб. Было заключено 4588 сделок. Объем торгов составил 14797,59 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,585 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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