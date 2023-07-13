Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6406 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,745 руб. Было заключено 4588 сделок. Объем торгов составил 14797,59 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,585 руб. за юань.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6406 руб.

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Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастут на 1,41 млн б/с - до 67,14 млн б/с, а в 2024 году рост предложения составит еще 1,39 млн б/с - до 68,53 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Прогноз роста на 30 тыс. б/с... Прогноз роста на 30 тыс. б/с... читать дальше

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Страны ОПЕК в июне увеличили нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 28,19 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25... При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,77 пункта (0,579%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2880,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,06 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки и достигнет 102 млн б/с, а в 2024 году - еще на 2,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем месяце прогнозировалось, что потребление нефти в мире в 2023 году составит 101,91 млн б/с.... В предыдущем месяце прогнозировалось, что потребление нефти в мире в 2023 году составит 101,91 млн б/с.... читать дальше

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Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний США, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года в 2,5 раза и улучшила годовой прогноз, отметив высокий спрос на пассажирские авиаперевозки. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно выросли по итогам торгов в четверг. Поддержку рынкам оказали опубликованные накануне данные об инфляции в США, согласно которым потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне повысились на 3% в... Поддержку рынкам оказали опубликованные накануне данные об инфляции в США, согласно которым потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне повысились на 3% в... читать дальше

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Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о регулировании организации и деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов. Авторы инициативы - глава комитета по госстроительству и законодательству Павел... Авторы инициативы - глава комитета по госстроительству и законодательству Павел... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних дебютных облигаций ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") серии БО-01 объемом 150 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2023 финансового года ( завершившихся 17 июня) увеличила выручку на 10,4%, до $22,32 млрд. Органический рост выручки составил 13%. Чистая прибыль за минувший... Чистая прибыль за минувший... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс (ГК) РФ термины, необходимые для внедрения в правовое пространство цифрового рубля. Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля был внесен в парламент в конце декабря 2022 г. группой... Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля был внесен в парламент в конце декабря 2022 г. группой... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,31 пункта (0,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2879,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,06 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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Более 7 млн кв. метров недвижимости, в том числе 3,2 млн кв. метров жилья введено в эксплуатацию в столице с начала текущего года, сообщил журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. "С начала года мы оформили 279 разрешений на ввод в эксплуатацию... "С начала года мы оформили 279 разрешений на ввод в эксплуатацию... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 6 июля по 13 июля) - 92,8467 руб. за доллар, максимальное значение - 94,9314 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,08 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,91/92,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,14/103,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88/90,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...

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