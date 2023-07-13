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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,6253 руб., курс евро - в размере 99,889 руб.
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13 июля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,6253 руб., курс евро - в размере 99,889 руб.
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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 90,6253 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 99,889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,15 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.14 июля 2023 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,2269 руб. Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,615 руб. Было заключено 7209... читать дальше
.14 июля 2023 года 19:03
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Побережье Каспийского моря и курорт Новая Анапа на Черном море являются наиболее перспективными точками для развития внутреннего туризма, они способны привлечь свыше 5 млн туристов, считает вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее в... читать дальше
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Компании, реализующие инвестпроекты по производству этана и СУГ, останутся участниками РИП - законопроект
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Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий, соответствующие коррективы в законодательство одобрил Комитет Госдумы по бюджету и... читать дальше
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.14 июля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1262 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,72 руб., максимальный - 90,47 руб.... читать дальше
.14 июля 2023 года 17:54
Правительство России согласилось с предложениями Калининградской области унифицировать тарифные ставки на перевозку морских грузов в регион, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграмм-канале. "Тарифы на калининградских морских линиях унифицированы. Изменения в... читать дальше
.14 июля 2023 года 17:48
Растущий разрыв между ценами в Европе и Азии делает АТР более привлекательным для спотовых поставок СПГ
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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит, в целом оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 165,78 пункта (0,48%) и... читать дальше
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