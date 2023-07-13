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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,6253 руб., курс евро - в размере 99,889 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Сформированы условия для выхода иностранцев из бизнеса
Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной...
 
ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с "почтовым сбором"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против "почтового сбора". Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. ФАС считает невозможным поддержать предложение "Почты России" о признании...
 
В Минтрансе опровергли аномальный рост цен на авиаперелеты
Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на международные перелеты до 40% не имеет под собой оснований. Об этом заявил "Российской газете" замминистра транспорта Игорь Чалик. В то же время на внутренних маршрутах, по его...
 
13 июля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,6253 руб., курс евро - в размере 99,889 руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 90,6253 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 99,889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,15 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
14 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 июля выросла на 0,14% и составила 50832,387 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50832,387 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 68,938 млрд руб., или на...
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14 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1358 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1358 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,7 руб., максимальный - 90,4125 руб. Было заключено...    читать дальше
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14 июля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6081 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6081 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,559 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 34795...    читать дальше
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14 июля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,2269 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,2269 руб.

Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,615 руб. Было заключено 7209...    читать дальше
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14 июля 2023 года 19:03
В июне жилищное строительство в РФ выросло на 9,1% - Росстат
Объем жилищного строительства в России в июне 2023 года составил 8 млн 884,5 тыс. кв. м, что на 9,1% больше, чем в июне 2022 года, говорится в опубликованных материалах Росстата.

За январь-июнь 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 0,9% относительно...    читать дальше
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14 июля 2023 года 19:01
Больше всего туристов привлекут новые курорты на Каспийском и Черном морях - АТОР
Побережье Каспийского моря и курорт Новая Анапа на Черном море являются наиболее перспективными точками для развития внутреннего туризма, они способны привлечь свыше 5 млн туристов, считает вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Ранее в...    читать дальше
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14 июля 2023 года 18:57
Рынок акций РФ вырос на 0,6%
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов МосБижи и РТС на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых рынков.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на...    читать дальше
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14 июля 2023 года 18:46
Компании, реализующие инвестпроекты по производству этана и СУГ, останутся участниками РИП - законопроект
Минфин предложил поправки в Налоговой кодекс, по которым организации, реализующие инвестиционные проекты по производству этана и СУГ, а также жидкой стали, останутся участниками региональных инвестиционных проектов (РИП).

Поправки были представлены на заседании комитета...    читать дальше
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14 июля 2023 года 18:25
Комитет ГД поддержал инициативу Минфина о введении налоговых послаблений для личных фондов обеспеченных россиян
Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий, соответствующие коррективы в законодательство одобрил Комитет Госдумы по бюджету и...    читать дальше
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14 июля 2023 года 18:08
Цены на нефть ускорили падение
Цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск в пятницу составляет $79,89 за баррель, что на $1,47 (1,81%) ниже цены на...    читать дальше
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14 июля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1262 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1262 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,72 руб., максимальный - 90,47 руб....    читать дальше
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14 июля 2023 года 17:54
Правительство унифицирует тарифные ставки на грузоперевозки морем в Калининград
Правительство России согласилось с предложениями Калининградской области унифицировать тарифные ставки на перевозку морских грузов в регион, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграмм-канале.

"Тарифы на калининградских морских линиях унифицированы. Изменения в...    читать дальше
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14 июля 2023 года 17:48
Растущий разрыв между ценами в Европе и Азии делает АТР более привлекательным для спотовых поставок СПГ
Растущий разрыв между ценами на газ в Европе и Азии делает более привлекательным рынок АТР для продавцов спотовых партий сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global.

Рассчитываемый S&P Global Platts спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 за тысячу...    читать дальше
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14 июля 2023 года 17:39
Индекс потребдоверия в США в июле вырос до максимума с сентября 2021 г.
Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный уровень с сентября 2021 года.

Аналитики...    читать дальше
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14 июля 2023 года 17:30
Argus с 2024 г. перестает публиковать котировку нефти Urals, налоги будут рассчитываться исходя из национального индикатора и дисконта к Brent
Ценовое агентство Argus с 1 января 2024 года перестает публиковать котировку российской нефти на базисе CIF, поэтому правительство РФ переходит на исчисление нефтяных налогов, исходя из национального индикатора, а также определенного дисконта к цене бенчмарка Brent, сообщил...    читать дальше
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14 июля 2023 года 17:22
Рынок акций США растет в начале торгов
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит, в целом оказавшиеся лучше прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 165,78 пункта (0,48%) и...    читать дальше
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