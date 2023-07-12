.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,8664 руб.
.
12 июля 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,8664 руб.
|0
12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,8664 руб. Минимальный курс евро составил 99,3475 руб., максимальный - 100,1375 руб. Было заключено 2167 сделок. Объем торгов составил 8060,12 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,025 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 июля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 июля выросла на 1,40% и составила 50751,233 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50751,233 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 699,749 млрд руб., или на...
.12 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,0207 руб. Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,1 руб. Было заключено 8549 сделок.... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,589 руб. Минимальный курс юаня составил 12,506 руб., максимальный - 12,706 руб. Было заключено 48019 сделок.... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6118 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,0325 руб., максимальный - 90,9275 руб. Было... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:07
Проинфляционное давление усиливается на фоне роста издержек производителей и быстрого увеличения спроса, который невозможно оперативно удовлетворить в силу ряда ограничений, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 3 по 10 июля 2023 г. повысились на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 27 июня по 3 июля бензин подорожал на 0,3%. С начала года рост цен составил 3,1%. Стоимость литра бензина в среднем... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:01
Цены на плодоовощную продукцию за период с 4 по 10 июля выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 27 июня по 3 июля цен увеличились на 0,5%. В том числе цены на капусту белокочанную выросли на 6,6%, картофель - на 3,3%,... читать дальше
.12 июля 2023 года 19:00
За период с 4 по 10 июля 2023 года потребительские цены выросли на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 27 июня по 3 июля потребительские цены повысились на 0,13%. С начала июля цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после выхода в США данных о замедлении инфляции в июне. Индекс МосБиржи приблизился к рубежу 2900 пунктов на фоне ослабления рубля. В среду на рынках Азии преобладала... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:41
Министерство финансов России 12 июля разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную в этом году сумму - 187,927 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 413,779 млрд рублей. Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что такого объема... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:32
Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который расширяется перечень случаев, при которых может использоваться нулевой НДПИ при производстве аммиака и водорода из газа, также устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль в региональной части в отношении... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:24
Цены на нефть эталонных марок резко растут вечером в среду на фоне ослабления доллара США и несмотря на данные о росте запасов нефти в Соединенных Штатах. Поддержку нефтяному рынку оказывают данные об инфляции в США. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:15
Госдума приняла закон об освобождении от обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:07
Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,946 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Тем временем товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн... читать дальше
.12 июля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1844,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6002 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,0125 руб., максимальный - 90,94... читать дальше
.12 июля 2023 года 17:58
Финансирование программ льготного автокредитования в РФ будет пересмотрено после анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора на автомобили, это произойдет ближе к осени, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на полях форума... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.