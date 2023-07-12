Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5659 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,514 руб., максимальный - 12,59 руб. Было заключено 3033 сделки. Объем торгов составил 9861,82 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,576 руб. за юань.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5659 руб.

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-26R с 20 млрд до 30 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,32 пункта (1,06%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2890,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2890,65 (+1,06%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть слабо растут, участники рынка ждут публикации данных о запасах энергоносителей и отчета об июньской инфляции в Соединенных Штатах. Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в... Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов в среду преимущественно выросли в преддверии публикации данных об июньской инфляции в США. Статистика динамики потребительских цен в Штатах будет обнародована в среду в 15:30 мск.... Статистика динамики потребительских цен в Штатах будет обнародована в среду в 15:30 мск.... читать дальше

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Биржевые цены на бензин в последние дни обновляют рекорды, стоимость Аи-92 в среду впервые в истории превысила 60 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, биржевая стоимость 92-го по итогам... Так, биржевая стоимость 92-го по итогам... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 92,6% от номинала, что соответствует доходности 11,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму... Всего было продано бумаг на общую сумму... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НАО "Первое клиентское бюро" (ранее "Первое коллекторское бюро") на уровне ruBBB+ и изменило прогноз с развивающегося на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен... "Рейтинг обусловлен... читать дальше

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Небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП по итогам 2023 года возможны в обе стороны, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую... "Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую... читать дальше

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Сбербанк выявил новую схему мошенничества с поддельным сайтом, где якобы можно проверить, действительно ли клиенту звонит настоящий сотрудник банка или полиции, говорится в сообщении пресс-службы. Один из подобных сайтов - "Единый государственный реестр", который якобы... Один из подобных сайтов - "Единый государственный реестр", который якобы... читать дальше

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За 1-е полугодие сумма штрафов за нарушения норм на стройках столицы составила свыше 16,4 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба Мосгосстройнадзора. "Всего за шесть месяцев текущего года специалистами управления специализированного надзора комитета по итогам... "Всего за шесть месяцев текущего года специалистами управления специализированного надзора комитета по итогам... читать дальше

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ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" планирует строительство сортопрокатного комплекса на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Верхней Салде (Свердловская область), объем инвестиций оценивает более чем в 21 млрд рублей. Соглашение о реализации... Соглашение о реализации... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,79 пункта (1,041%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2890,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2890,12 (+1,04%) пункта, минимальное -... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88/90,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний оптовый...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,04/102,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,21/93,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 64 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА подтвердили рейтинги кредитоспособности госкорпорации "Ростех" на уровне ruААА и AAA(RU) соответственно, по рейтингам установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе госкорпорации. Ключевыми аргументами в экспертной... Ключевыми аргументами в экспертной... читать дальше

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