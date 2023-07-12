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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,5045 руб., курс евро - 99,6775 руб.
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12 июля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,5045 руб., курс евро - 99,6775 руб.

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12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 90,5045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,86 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 99,6775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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13 июля 2023 года 18:58
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Цены производителей в Штатах в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства...    читать дальше
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13 июля 2023 года 18:02
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Продажи сократились на 4%, до 1,001 млн унций.

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13 июля 2023 года 17:54
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13 июля 2023 года 17:51
Путин предложил разработать национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин предложил в течение года разработать национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года. "Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно - нацпроект по формированию экономики данных", -...    читать дальше
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13 июля 2023 года 17:51
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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Бизнес-недвижимости" и облигаций компании на уровне ruBBB+, прогноз - развивающийся
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Ранее у компании...    читать дальше
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