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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,3818 руб.
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11 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,3818 руб.
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11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3818 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было заключено 22734 сделки. Объем торгов составил 95280,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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