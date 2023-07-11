Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,3818 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было заключено 22734 сделки. Объем торгов составил 95280,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3825 руб. за доллар США.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3818 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50051,484 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 70,678 млрд руб., или на...

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Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 6 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.), говорится в сообщении финансовой организации. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа... Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5337 руб. Минимальный курс юаня составил 12,439 руб., максимальный - 12,62 руб. Было заключено 66875 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,439 руб., максимальный - 12,62 руб. Было заключено 66875 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,5658 руб. Минимальный курс евро составил 98,8025 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 9577... Минимальный курс евро составил 98,8025 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 9577... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3818 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было... читать дальше

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АО "ЭР-телеком холдинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-02-04, объем которого пока не раскрывается, на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, и завершил вторник в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,12% и составил 2860,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,12% и составил 2860,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,45% - до 997,64 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,45% - до 997,64 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Поправки в законодательство для налогообложения нефтяников претерпели очередные изменения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок, которые были рассмотрены в понедельник на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Новый вариант... Новый вариант... читать дальше

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Участки углеводородов с запасами сверхвязкой нефти предложено включить в третью группу месторождений, налогообложение которых осуществляется через налог на добавленный доход (НДД), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с разработанными Минфином поправками в законопроект... читать дальше

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АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профучастников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в июне 2023 года выросли на 0,3% после снижения на 0,3% в мае, говорится в материалах Национального статкомитета страны (Белстат). В январе-июне инфляция составила 3%. Годовая инфляция в прошлом месяце (относительно июня 2022 года)... Годовая инфляция в прошлом месяце (относительно июня 2022 года)... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир спреда к RUONIA по 5-летним облигациям серии 003Р-008 в размере 200 б.п. и увеличил объем размещения облигаций с 5 млрд до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство законопроект о пониженном НДПИ при подземной добыче кондиционных руд черных металлов. До конца текущей недели поправки планируется внести в Госдуму, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник. Понижающий коэффициент по... Понижающий коэффициент по... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Р-26R объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов вечером на фоне ослабления доллара США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляла $79,14 за баррель, что на $1,45 (1,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляла $79,14 за баррель, что на $1,45 (1,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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