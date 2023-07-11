Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5501 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,442 руб., максимальный - 12,615 руб. Было заключено 4638 сделок. Объем торгов составил 14697,55 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,586 руб. за юань.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5501 руб.

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ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5594,93 (-59,65) руб./грамм; на серебро - 67,04 (+0,22) руб./грамм; на платину - 2653,72 (-14,28) руб./грамм; на палладий - 3491,74 (-152,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 99,6775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 90,5045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минфин РФ предлагает "уполовинить" выплаты демпфера по топливу с сентября 2023 года до конца 2026 года, продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 год, а также повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в... читать дальше

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Министерство финансов России 12 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,07/93,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 193 коп., Cредний курс продажи...

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Инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... "Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе в ходе торгов днем благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,5045 руб. По... читать дальше

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Срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юрлицо, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, следует из поправок в законопроект (№310877-8), одобренных комитетом Госдумы по собственности. Летом... Летом... читать дальше

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В среду, 12 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,11 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Московская биржа... Московская биржа... читать дальше

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