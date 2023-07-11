11 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июнь 2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Май 2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2023
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июнь 2023
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11 июля 2023 года 16:05
Министерство финансов России 12 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... читать дальше
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11 июля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,07/93,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 193 коп., Cредний курс продажи...
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11 июля 2023 года 15:59
Инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:52
Цены на нефть остаются в плюсе в ходе торгов днем благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:45
Срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юрлицо, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, следует из поправок в законопроект (№310877-8), одобренных комитетом Госдумы по собственности.
Летом... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,5045 руб. По... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:38
Потребительские цены в Латвии в июне снизились на 1,4%, годовая инфляция (по сравнению с показателем июня 2022 года) составила 7,9%, сообщило Центральное статистическое управление.
В мае годовая инфляция была на уровне 12,1%.
Продукты питания и безалкогольные... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:30
В среду, 12 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 21,81 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:30
В среду, 12 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,11 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 июля 2023 года 15:30
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы депутатов пересадить на произведенные в России автомобили.
"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:25
ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Московская биржа... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:23
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка "Санкт-Петербург" на одну ступень до уровня ruA+, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со "стабильным" прогнозом.
"Повышение рейтинга... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,7428 руб.
Минимальный курс евро составил 98,9275 руб., максимальный - 100,2975 руб. Было заключено 4914... читать дальше
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11 июля 2023 года 15:06
Минфин РФ поддерживает запуск сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на организованных торгах через конструкцию обращения цифровых свидетельств, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе выступления на "Иннопроме".
Согласно... читать дальше
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11 июля 2023 года 14:57
Экономика Индии в ближайшие полвека обгонит не только Японию и Германию, но и США, заняв 2-е место в мире к 2075 году, уступив только Китаю, полагают аналитики Goldman Sachs.
В настоящее время Индия занимает 5-е место по объему ВВП.
По мнению аналитиков... читать дальше
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11 июля 2023 года 14:52
ООО "Истринская сыроварня" утвердило параметры размещения второго выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.
Срок обращения выпуска составит 4 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем 150 млн рублей, номинал одной... читать дальше
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