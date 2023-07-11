ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,4931 руб., евро - 100,4155 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 100,4155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,66 коп.

11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4931 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,48 коп.

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Министерство финансов России 12 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,07/93,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 193 коп., Cредний курс продажи...

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Инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... "Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе в ходе торгов днем благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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Срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юрлицо, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, следует из поправок в законопроект (№310877-8), одобренных комитетом Госдумы по собственности. Летом... Летом... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,5045 руб. По... читать дальше

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Потребительские цены в Латвии в июне снизились на 1,4%, годовая инфляция (по сравнению с показателем июня 2022 года) составила 7,9%, сообщило Центральное статистическое управление. В мае годовая инфляция была на уровне 12,1%. В мае годовая инфляция была на уровне 12,1%. Продукты питания и безалкогольные... Продукты питания и безалкогольные... читать дальше

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В среду, 12 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 21,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 12 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,11 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы депутатов пересадить на произведенные в России автомобили. "Если мы говорим о больших государственных закупках для органов... "Если мы говорим о больших государственных закупках для органов... читать дальше

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ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Московская биржа... Московская биржа... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка "Санкт-Петербург" на одну ступень до уровня ruA+, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со "стабильным" прогнозом. "Повышение рейтинга... "Повышение рейтинга... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,7428 руб. Минимальный курс евро составил 98,9275 руб., максимальный - 100,2975 руб. Было заключено 4914... Минимальный курс евро составил 98,9275 руб., максимальный - 100,2975 руб. Было заключено 4914... читать дальше

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Минфин РФ поддерживает запуск сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на организованных торгах через конструкцию обращения цифровых свидетельств, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе выступления на "Иннопроме". Согласно... Согласно... читать дальше

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Экономика Индии в ближайшие полвека обгонит не только Японию и Германию, но и США, заняв 2-е место в мире к 2075 году, уступив только Китаю, полагают аналитики Goldman Sachs. В настоящее время Индия занимает 5-е место по объему ВВП. В настоящее время Индия занимает 5-е место по объему ВВП. По мнению аналитиков... По мнению аналитиков... читать дальше

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ООО "Истринская сыроварня" утвердило параметры размещения второго выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 4 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем 150 млн рублей, номинал одной... Срок обращения выпуска составит 4 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем 150 млн рублей, номинал одной... читать дальше

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