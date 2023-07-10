Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1908 руб.

Минимальный курс евро составил 99,0725 руб., максимальный - 100,72 руб. Было заключено 10427 сделок. Объем торгов составил 42740,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,45 руб. за евро.

10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,1908 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49980,806 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 494,394 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2857 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3 руб., максимальный - 91,99 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 90,3 руб., максимальный - 91,99 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,1908 руб. Минимальный курс евро составил 99,0725 руб., максимальный - 100,72 руб. Было заключено 10427... Минимальный курс евро составил 99,0725 руб., максимальный - 100,72 руб. Было заключено 10427... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5967 руб. Минимальный курс юаня составил 12,47 руб., максимальный - 12,699 руб. Было заключено 56777 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,47 руб., максимальный - 12,699 руб. Было заключено 56777 сделок.... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в первом полугодии 2023 году составило 119,2 тыс., что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года (111,6 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по уточненным данным Федерального казначейства, был исполнен с дефицитом 3,029 трлн рублей, что меньше предварительной оценки Минфина в 3,411 трлн рублей. Ранее также в сторону уменьшения было уточнено исполнение бюджета в... Ранее также в сторону уменьшения было уточнено исполнение бюджета в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти и укрепления рубля. Индекс МосБиржи в ходе торгов обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2860 пунктов. В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась... В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась... читать дальше

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Аэропорт "Пулково" в июне 2023 года обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в июне прошлого года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). "По итогам месяца авиагавань стала второй в России по... читать дальше

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Грузооборот морских портов России по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Высокие темпы роста... Высокие темпы роста... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 г. отмечает, что политика замещения бюджетными кредитами дорогих в обслуживании коммерческих кредитов сработала частично, доля регионального и муниципального долга, приходящегося на... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года он, по предварительной оценке, был... Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года он, по предварительной оценке, был... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3603 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,9925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,9925 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в понедельник, трейдеры ждут публикации июньских данных по инфляции в США и начала сезона корпоративной отчетности. Рынок акций снизился в пятницу после публикации статистики, показавшей некоторое "охлаждение" рынка труда США в... Рынок акций снизился в пятницу после публикации статистики, показавшей некоторое "охлаждение" рынка труда США в... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-498 на 57 млрд 27,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Комитет Совета Федерации по экономической политике заявил, что не будет поддерживать принятие проекта закона о "О старательской деятельности" (или так называемом "вольном приносе"), так как использование частными лицами водных объектов при добыче золота может привести к... читать дальше

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Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 100,8 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Основной объем угля... Основной объем угля... читать дальше

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