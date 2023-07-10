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Правительство РФ подготовило предварительно проработанный с властями Венгрии протокол к соглашению о кредите на строительство АЭС Пакш-2. Он подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО "МегаФон" на уровне ruАAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. У компании помимо этого есть действующий рейтинг от АКРА, который был повышен в июле 2022 года до... У компании помимо этого есть действующий рейтинг от АКРА, который был повышен в июле 2022 года до... читать дальше

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В Финляндии вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в страну и через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Меры по ужесточению касаются, например, деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме... Меры по ужесточению касаются, например, деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... читать дальше

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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных выборах главы государства, набрав 87,5% голосов, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. На пост президент Узбекистана претендовали четыре... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 3111,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-499 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов, инвесторы оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции. Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в... Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в... читать дальше

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Минпромторг РФ, в настоящее время работающий над актуализацией национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с его продлением до 2030 года, ждет выхода несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в РФ на положительную динамику в 2024 году с последующим увеличением... читать дальше

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В июне потребительские цены (индекс CPI) в Китае не изменились в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). В мае инфляция составила 0,2%, и аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне,... В мае инфляция составила 0,2%, и аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне,... читать дальше

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АвтоВАЗ в 2023 году улучшит финансовые показатели после значительного снижения выручки и чистой прибыли в 2022 году, ожидает вице-премьер - глава Минпромторга, председатель совета директоров автоконцерна Денис Мантуров. Выручка АвтоВАЗа по РСБУ в 2022 году сократилась в... Выручка АвтоВАЗа по РСБУ в 2022 году сократилась в... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах", которые позволят компаниям продавать поисковые лицензии, а также разрешают привлечение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, сообщается на сайте правительства. Законопроект, разработанный... Законопроект, разработанный... читать дальше

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Восстановление ранее обнуленных ставок ввозных таможенных пошлин и, возможно, их частичное повышение затронут прежде всего готовые изделия, производство которых подтверждено в РФ, заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что... Он напомнил, что... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются сегодня утром после рекордного за 3 месяца подъема по итогам минувшей недели. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляла $78,02 за баррель, что на 45 центов (0,57%) ниже показателя на закрытие... Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляла $78,02 за баррель, что на 45 центов (0,57%) ниже показателя на закрытие... читать дальше

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Правительство предлагает наделить регионы правом предоставлять компаниям инвестиционный налоговый вычет (льгота по налогу на прибыль в обмен на инвестиции в капитальные вложения) при инвестициях в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов с государственной... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,37 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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