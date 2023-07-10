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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Доля расходов на конечное потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 76,7%
Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 1,8%. Структура основных компонентов ВВП в январе-марте сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса
 
Число банкротств компаний РФ сократилось за полугодие на 40%
Количество корпоративных банкротств в РФ в 1-м полугодии 2023 года составило 3115, это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
ЦБ допускает повышение ставки - Набиуллина
Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила вчера на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге...
 
Доллар не достигнет трехзначных чисел - глава АКРА
Доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления, и уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты. Такой прогноз в блицинтервью "Известиям" на Финансовом конгрессе дал гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. В...
 
10 июля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:00 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
10 июля 2023 года 09:53
Россия готова предоставить Венгрии отсрочку по начисленным с весны 2022 г. процентам за кредит на строительство АЭС Пакш-2
Правительство РФ подготовило предварительно проработанный с властями Венгрии протокол к соглашению о кредите на строительство АЭС Пакш-2. Он подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство,...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:47
"Эксперт РА" присвоило "МегаФону" рейтинг на уровне ruАAA со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО "МегаФон" на уровне ruАAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

У компании помимо этого есть действующий рейтинг от АКРА, который был повышен в июле 2022 года до...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:46
Финляндия ввела новые ограничения на поездки россиян
В Финляндии вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в страну и через страну в остальную часть Шенгенской зоны.

Меры по ужесточению касаются, например, деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:38
Доллар США дорожает к евро, иене и фунту
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:32
Президентом Узбекистана переизбран Шавкат Мирзиёев
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных выборах главы государства, набрав 87,5% голосов, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. На пост президент Узбекистана претендовали четыре...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3111,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3145,13 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 3111,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,9 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:20
ВТБ разместит 11 июля однодневные бонды серии КС-4-499 на 50 млрд рублей
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-499 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:17
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики
Сегодня азиатские рынки акций меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов, инвесторы оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции.

Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:16
В РФ рост неэнергетического экспорта ожидается с 2024 года - глава Минпромторга
Минпромторг РФ, в настоящее время работающий над актуализацией национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с его продлением до 2030 года, ждет выхода несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в РФ на положительную динамику в 2024 году с последующим увеличением...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:09
Нулевая инфляция в КНР в июне стала неожиданностью для аналитиков
В июне потребительские цены (индекс CPI) в Китае не изменились в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

В мае инфляция составила 0,2%, и аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне,...    читать дальше
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10 июля 2023 года 09:01
Финрезультаты "АвтоВАЗа" этого года превысят показатели предыдущего на фоне стабилизации рынка - Мантуров
АвтоВАЗ в 2023 году улучшит финансовые показатели после значительного снижения выручки и чистой прибыли в 2022 году, ожидает вице-премьер - глава Минпромторга, председатель совета директоров автоконцерна Денис Мантуров.

Выручка АвтоВАЗа по РСБУ в 2022 году сократилась в...    читать дальше
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10 июля 2023 года 08:54
Правительство внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах"
Правительство внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах", которые позволят компаниям продавать поисковые лицензии, а также разрешают привлечение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, сообщается на сайте правительства.

Законопроект, разработанный...    читать дальше
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10 июля 2023 года 08:46
Глава Минпромторга: повышение импортных пошлин затронет прежде всего готовую продукцию при наличии аналогов в России
Восстановление ранее обнуленных ставок ввозных таможенных пошлин и, возможно, их частичное повышение затронут прежде всего готовые изделия, производство которых подтверждено в РФ, заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что...    читать дальше
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10 июля 2023 года 08:39
Нефтяные цены падают после резкого роста по итогам прошлой недели
Нефтяные цены снижаются сегодня утром после рекордного за 3 месяца подъема по итогам минувшей недели.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляла $78,02 за баррель, что на 45 центов (0,57%) ниже показателя на закрытие...    читать дальше
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10 июля 2023 года 08:36
В Госдуму внесен законопроект об инвествычете в размере не более 25% для ряда региональных проектов
Правительство предлагает наделить регионы правом предоставлять компаниям инвестиционный налоговый вычет (льгота по налогу на прибыль в обмен на инвестиции в капитальные вложения) при инвестициях в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов с государственной...    читать дальше
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10 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,37 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,37 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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