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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.
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09 июля 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,74 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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