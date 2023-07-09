ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,74 коп.

9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп.

.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в ходе визита в Пекин ей удалось добиться определенного прогресса в американо-китайских отношениях и выразила надежду на дальнейшее развитие связей между двумя странами. "В целом, я считаю, что мои двусторонние встречи, которые... читать дальше

.

Порядок погашения долгов компаний-банкротов будет уточнен, следует из разработанного Минэкономразвития законопроекта. Так, например, планируется повысить приоритет финансовых интересов персонала таких фирм. Их задолженность по зарплате, которая возникла до объявления компании... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с...

.

Россия ждет увеличения поставок тропических фруктов, прежде всего манго, из Индии. Этому может способствовать развитие транспортного коридора "Север-Юг", сообщает Россельхознадзор по итогам участия российской делегации в индийском фестивале манго "ААМРУС-2023". Как... Как... читать дальше

.

Правительство внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах", которые позволят компаниям продавать поисковые лицензии, а также разрешают привлечение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, сообщается на сайте правительства. Законопроект, разработанный... Законопроект, разработанный... читать дальше

.

Доля новых поездов столичного метро с 2010 года выросла с 12% до 71%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московское метро - один из лучших метрополитенов мира (...) Комфортное - с 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%. Лучший показатель среди метрополитенов... читать дальше

.

Безработица в Канаде в июне 2023 года составила 5,4% после 5,2% в мае, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Ранее с декабря 2022 года безработица в стране сохранялась на уровне 5,0%. При этом число занятых в экономике... При этом число занятых в экономике... читать дальше

.

По поручению президента России правительство продолжает оказывать помощь крымским организациям и предпринимателям в условиях геополитического и санкционного давления. На поддержку работников туристической отрасли будет направлено свыше 2,5 млрд рублей. Соответствующее... читать дальше

.

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову предложения по совершенствованию механизмов функционирования системы электронной путевки. Как считают в объединении, из-за неготовности рынка к работе с... Как считают в объединении, из-за неготовности рынка к работе с... читать дальше

.

Производители электромобилей Tesla и BYD вошли в число 16 автоконцернов, подписавших обязательство придерживаться "ключевых социалистических ценностей" и принципов честной конкуренции, отказавшись от ведения ценовых войн в Китае, пишет Financial Times. Tesla и BYD... Tesla и BYD... читать дальше

.

Россия в первом полугодии этого года импортировала из Турции томатов на $29,563 млн, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии. Среди стран-импортеров РФ заняла пятое место. Сравнительные показатели агентство не... читать дальше

.

Внесение минеральных удобрений в АПК РФ к 2025 году может достичь 80 кг на гектар. Такой прогноз дал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане. "Мы будем продолжать наращивать... "Мы будем продолжать наращивать... читать дальше

.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает законодательно закрепить правило, по которому при установлении на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам регионы получат полную компенсацию выпадающих доходов на весь срок действия таких льгот. Комитет... Комитет... читать дальше

.

Стресс-тестирование, которое провела группа "Московской биржи", не показывает, что серьёзное негативное изменение условий может оказать такое же влияние на рынок, как это было в 2022 году, заявил глава Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи")... читать дальше

.

Уход с 1 июля ведущих зарубежных зернотрейдеров не отразился на отгрузках российского зерна на экспорт. В первую неделю наступившего сельхозгода (июль 2023-июнь 2024 гг.) они выросли более чем в два раза и достигли 1,265 млн тонн, следует из мониторинга Российского зернового... читать дальше

.

ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы действительно прорабатываем... "Мы действительно прорабатываем... читать дальше

.