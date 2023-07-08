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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.
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08 июля 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,74 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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