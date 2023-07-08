ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб., евро - 99,8189 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,74 коп.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп.

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Более 120 центров будет создано в столице к концу текущего года в рамках проекта "Московское долголетие", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "К концу года в столице будет больше 120 центров московского долголетия - практически в каждом районе", - написал Собянин в своем... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником. "Рад поздравить с профессиональным праздником экипажи промысловых судов, специалистов рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий, сотрудников... "Рад поздравить с профессиональным праздником экипажи промысловых судов, специалистов рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий, сотрудников... читать дальше

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В столице за 11 лет благоустроили свыше 500 улиц, переулков и площадей, были организованы удобные маршруты для пешеходов и расширены тротуары, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За 11 лет мы благоустроили больше 500 улиц, переулков и площадей Москвы. Проделали большую работу:... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником - Днем российской почты. "Сегодня почта является одним из самых важных и доступных средств связи, помогающих ежедневно удовлетворять потребности граждан по всей стране. Почтовая... читать дальше

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В столице будет построено 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест; благодаря этому работу рядом с домом смогут найти свыше 81 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Построим 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест.... "Построим 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест.... читать дальше

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"'Куриный" вопрос продолжает волновать дачников. Многие люди обращаются в Союз дачников Подмосковья с просьбой на законодательном уровне ограничить разведение и содержание живности на 6 сотках, пишет "Российская газета". По словам депутата Госдумы, председателя Союза... По словам депутата Госдумы, председателя Союза... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в ходе визита в Пекин ей удалось добиться определенного прогресса в американо-китайских отношениях и выразила надежду на дальнейшее развитие связей между двумя странами. "В целом, я считаю, что мои двусторонние встречи, которые... читать дальше

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Порядок погашения долгов компаний-банкротов будет уточнен, следует из разработанного Минэкономразвития законопроекта. Так, например, планируется повысить приоритет финансовых интересов персонала таких фирм. Их задолженность по зарплате, которая возникла до объявления компании... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 99,8189 руб. По сравнению с...

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Россия ждет увеличения поставок тропических фруктов, прежде всего манго, из Индии. Этому может способствовать развитие транспортного коридора "Север-Юг", сообщает Россельхознадзор по итогам участия российской делегации в индийском фестивале манго "ААМРУС-2023". Как... Как... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах", которые позволят компаниям продавать поисковые лицензии, а также разрешают привлечение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, сообщается на сайте правительства. Законопроект, разработанный... Законопроект, разработанный... читать дальше

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Доля новых поездов столичного метро с 2010 года выросла с 12% до 71%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московское метро - один из лучших метрополитенов мира (...) Комфортное - с 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%. Лучший показатель среди метрополитенов... читать дальше

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Безработица в Канаде в июне 2023 года составила 5,4% после 5,2% в мае, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Ранее с декабря 2022 года безработица в стране сохранялась на уровне 5,0%. При этом число занятых в экономике... При этом число занятых в экономике... читать дальше

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По поручению президента России правительство продолжает оказывать помощь крымским организациям и предпринимателям в условиях геополитического и санкционного давления. На поддержку работников туристической отрасли будет направлено свыше 2,5 млрд рублей. Соответствующее... читать дальше

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Российский союз туриндустрии (РСТ) направил заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову предложения по совершенствованию механизмов функционирования системы электронной путевки. Как считают в объединении, из-за неготовности рынка к работе с... Как считают в объединении, из-за неготовности рынка к работе с... читать дальше

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Производители электромобилей Tesla и BYD вошли в число 16 автоконцернов, подписавших обязательство придерживаться "ключевых социалистических ценностей" и принципов честной конкуренции, отказавшись от ведения ценовых войн в Китае, пишет Financial Times. Tesla и BYD... Tesla и BYD... читать дальше

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