Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,655 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,965 руб., максимальный - 92,725 руб. Было заключено 5474 сделки. Объем торгов составил 27964,41 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,9725 руб. за доллар США.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,655 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49486,413 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,329 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5670 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,8311 руб. Минимальный курс евро составил 99,2025 руб., максимальный - 100,35 руб. Было заключено 7505... Минимальный курс евро составил 99,2025 руб., максимальный - 100,35 руб. Было заключено 7505... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6343 руб. Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45997 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,529 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45997 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5758 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9175 руб., максимальный - 92,2 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,9175 руб., максимальный - 92,2 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительным ростом, завершил пятницу полупроцентным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,46% и составил 2832,51 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,46% и составил 2832,51 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,53% - до 976,08 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,53% - до 976,08 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) объявила второй тендер на совместную закупку газа европейскими компаниями. "Сегодня комиссия приглашает надежных международных поставщиков газа представить предложения в рамках второго совместного тендера ЕС на закупку газа. Тендер проходит с 7 июля по... "Сегодня комиссия приглашает надежных международных поставщиков газа представить предложения в рамках второго совместного тендера ЕС на закупку газа. Тендер проходит с 7 июля по... читать дальше

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В январе-июне 2023 г. предприятия РФ, по предварительным данным, увеличили производство грузовых вагонов на 15% к аналогичному периоду прошлого года - до 28,282 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ). В том числе... В том числе... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост вечером после выхода данных по американскому рынку труда. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на... Цена фьючерсов на нефть WTI на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,655 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,965 руб., максимальный - 92,725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,965 руб., максимальный - 92,725 руб. Было... читать дальше

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Депутаты подготовили поправки к законопроекту о налоговых льготах при производстве водорода из газа на Ямале; расширяется перечень случаев, при которых может использоваться нулевой НДПИ при направлении газа на сжижение, также предлагается устанавливать пониженную ставку по... читать дальше

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Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) предлагается повысить с 1 июля 2024 года на 8%. Такую же индексацию предлагается провести и с 1 июля 2025 года. Федеральная антимонопольная служба в пятницу... Федеральная антимонопольная служба в пятницу...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... читать дальше

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Цены на золото демонстрируют активный рост в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают отчет о состоянии американского рынка труда в июне. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 мск повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую... Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 мск повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую... читать дальше

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Volkswagen Group of America (VWGoA), американское подразделение германской Volkswagen AG, в июле запустит свою первую программу испытаний беспилотных автомобилей, говорится в пресс-релизе VWGoA. Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью... Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью... читать дальше

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Свыше 216 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, показывает исследование портала Layoffs.fyi. При этом число уволенных увеличилось более чем в 8 раз с середины января, отмечает MarketWatch. Данные говорят о том, что... Данные говорят о том, что... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.07 по 16.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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