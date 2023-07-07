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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб.
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07 июля 2023 года 16:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб.

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7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Федеральная антимонопольная служба в пятницу...
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07 июля 2023 года 17:41
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07 июля 2023 года 17:32
Золото активно дорожает в ходе торгов в пятницу
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Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 мск повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:25
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Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:17
С начала года число увольнений в IT-компаниях мира превысило 216 тыс.
Свыше 216 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, показывает исследование портала Layoffs.fyi. При этом число уволенных увеличилось более чем в 8 раз с середины января, отмечает MarketWatch.

Данные говорят о том, что...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 10.07 по 16.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В начале торгов в пятницу фондовые индексы США не показывают единой динамики, инвесторы оценивают данные о состоянии американского рынка труда в июне.

Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск понизился на 0,16% и составил 33867,14 пункта. Лидером снижения в индексе...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:06
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:04
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О "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании.

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Ставки купонов будут переменными и...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:03
"Соллерс" начнет выпуск пилотных партий пикапов Sollers во Владивостоке 17 июля
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует запустить свой дальневосточный автозавод (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) во Владивостоке с 17 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Переименованный завод бывшего совместного...    читать дальше
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07 июля 2023 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 10 по 17 июля
В пятницу, 14 июля, во Франции праздник - День взятия Бастилии.

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07 июля 2023 года 16:55
"Мосбиржа" планирует начать работать с ЦФА до конца года
Московская биржа планирует начать работать с ЦФА до конца года; для этого НРД должен получить статус оператора информсистемы, а сама биржа - оператора обмена, сказал "Интерфаксу" директор по информационной безопасности "Мосбиржи" Сергей Демидов в кулуарах Финансового конгресса...    читать дальше
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07 июля 2023 года 16:47
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"Вы можете не соглашаться с этим. Но нам не следует...    читать дальше
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