ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 91,6879 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 91,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,16 коп.

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Нефтяные цены ускорили рост вечером после выхода данных по американскому рынку труда. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на... Цена фьючерсов на нефть WTI на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,655 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,965 руб., максимальный - 92,725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,965 руб., максимальный - 92,725 руб. Было... читать дальше

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Депутаты подготовили поправки к законопроекту о налоговых льготах при производстве водорода из газа на Ямале; расширяется перечень случаев, при которых может использоваться нулевой НДПИ при направлении газа на сжижение, также предлагается устанавливать пониженную ставку по... читать дальше

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Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) предлагается повысить с 1 июля 2024 года на 8%. Такую же индексацию предлагается провести и с 1 июля 2025 года. Федеральная антимонопольная служба в пятницу... Федеральная антимонопольная служба в пятницу...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... читать дальше

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Цены на золото демонстрируют активный рост в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают отчет о состоянии американского рынка труда в июне. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 мск повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую... Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 мск повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую... читать дальше

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Volkswagen Group of America (VWGoA), американское подразделение германской Volkswagen AG, в июле запустит свою первую программу испытаний беспилотных автомобилей, говорится в пресс-релизе VWGoA. Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью... Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью... читать дальше

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Свыше 216 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, показывает исследование портала Layoffs.fyi. При этом число уволенных увеличилось более чем в 8 раз с середины января, отмечает MarketWatch. Данные говорят о том, что... Данные говорят о том, что... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.07 по 16.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу фондовые индексы США не показывают единой динамики, инвесторы оценивают данные о состоянии американского рынка труда в июне. Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск понизился на 0,16% и составил 33867,14 пункта. Лидером снижения в индексе... Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск понизился на 0,16% и составил 33867,14 пункта. Лидером снижения в индексе... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... Агентство позитивно оценивает качество активов ДОМ.РФ и их диверсификацию. "Отношение... читать дальше

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О "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 7 июля с 11:00 до 15:00 мск. Сбор заявок на выпуск проходил 7 июля с 11:00 до 15:00 мск. Ставки купонов будут переменными и... Ставки купонов будут переменными и... читать дальше

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Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует запустить свой дальневосточный автозавод (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) во Владивостоке с 17 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Переименованный завод бывшего совместного... Переименованный завод бывшего совместного... читать дальше

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В пятницу, 14 июля, во Франции праздник - День взятия Бастилии. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Московская биржа планирует начать работать с ЦФА до конца года; для этого НРД должен получить статус оператора информсистемы, а сама биржа - оператора обмена, сказал "Интерфаксу" директор по информационной безопасности "Мосбиржи" Сергей Демидов в кулуарах Финансового конгресса... читать дальше

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Ограничения, введенные США на доступ КНР к ряду современных технологий, не должны препятствовать развитию экономических и финансовых отношений стран, заявила в пятницу американский министр финансов Джанет Йеллен. "Вы можете не соглашаться с этим. Но нам не следует... "Вы можете не соглашаться с этим. Но нам не следует... читать дальше

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