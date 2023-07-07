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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6226 руб. Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,688 руб. Было заключено 3330... Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,688 руб. Было заключено 3330... читать дальше

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США не добиваются изоляции своей экономики от КНР, такой ход событий стал бы мировым кризисом, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. "Мы добиваемся диверсификации связей, а не их разрыва. Расцепление двух крупнейших мировых экономик было бы... "Мы добиваемся диверсификации связей, а не их разрыва. Расцепление двух крупнейших мировых экономик было бы... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-497 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9386% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,47% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,47% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг АО "Концерн "Калашников" и двух выпусков облигаций АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") на уровне А(RU), установив позитивный прогноз, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Coca-Cola HBC (производитель и дистрибьютор напитков Coca-Cola Co. в Европе) резко улучшила прогноз органического роста EBIT в 2023 году, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты в первом полугодии. Согласно новому прогнозу компании, этот показатель увеличится... Согласно новому прогнозу компании, этот показатель увеличится... читать дальше

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АО "Русская контейнерная компания" (РКК) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, купоны квартальные. Московская биржа 30 июня... Московская биржа 30 июня... читать дальше

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Наличие договора страхования с 2024 года может стать условием получения льготного краткосрочного агрокредита и отдельных видов субсидий в области растениеводства, говорится в сообщении Минсельхоза РФ со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову,... читать дальше

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Вступление в силу новой версии Правил поставки газа в РФ предлагается снова перенести - с 1 сентября 2023-го на 1 марта 2024 года. Минэнерго России опубликовало проект соответствующего постановления правительства на Федеральном портале проектов нормативных правовых... читать дальше

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в настоящее время не видит необходимости в бюджетной поддержке операторов связи в части модернизации их телеком-оборудования, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам в кулуарах форума "Строим цифровой... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций АО "ЭР-Телеком холдинг" серии ПБО-02-03 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 30 июня составил 17,998 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 23 июня денежная база в России равнялась 17 трлн 891,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,59%, или на 106,1 млрд... На 23 июня денежная база в России равнялась 17 трлн 891,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,59%, или на 106,1 млрд... читать дальше

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В столице в текущем году отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности: около 10%; московские предприятия пытаются максимально заместить все, что представляли иностранные компании, сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 12 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-26R объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к RUONIA и... Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к RUONIA и... читать дальше

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Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. завершил второй финквартал, завершившийся 28 мая, с чистым убытком в размере $1,6 млрд, или почти 0 центов в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $49,7 млн, или 12 центов на акцию, за сопоставимый... читать дальше

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Операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале 2023 года упала на 95% (в 22 раза) в годовом выражении, до минимального уровня с первого квартала 2009 года. Показатель снизился до 640 млрд южнокорейских вон ($490 млн) по сравнению с 14,1 трлн вон за... Показатель снизился до 640 млрд южнокорейских вон ($490 млн) по сравнению с 14,1 трлн вон за... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,3 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,9 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,77 пункта (0,285%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,77 пункта (0,285%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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