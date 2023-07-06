Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,2872 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,7025 руб., максимальный - 93,85 руб. Было заключено 29984 сделки. Объем торгов составил 113150,38 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,2975 руб. за доллар США.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,2872 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49482,084 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,263 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,2872 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,7025 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,7025 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7104 руб. Минимальный курс юаня составил 12,457 руб., максимальный - 12,919 руб. Было заключено 104688... Минимальный курс юаня составил 12,457 руб., максимальный - 12,919 руб. Было заключено 104688... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,3981 руб. Минимальный курс евро составил 98,5825 руб., максимальный - 102,0075 руб. Было заключено 10455... Минимальный курс евро составил 98,5825 руб., максимальный - 102,0075 руб. Было заключено 10455... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе несмотря на негативные сигналы с внешних площадок и дешевеющую нефть. В четверг просела фондовая Азия из-за "ястребиного" протокола ФРС. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы начали торги в красной зоне после... В четверг просела фондовая Азия из-за "ястребиного" протокола ФРС. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы начали торги в красной зоне после... читать дальше

.

Банк России подготовился к оспариванию заморозки международных резервов РФ в зарубежных судах, но есть сложности выстраивания работы с адвокатами из-за существующих ограничений, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Юридически у нас почти всё готово. У нас... "Юридически у нас почти всё готово. У нас... читать дальше

.

ЦБ РФ продолжает обсуждать с банками создание специальных объединений, ряд игроков считают эту идею перспективной, сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ предложил два варианта создания сообществ. Модель "альянс" предусматривает создание малыми... ЦБ предложил два варианта создания сообществ. Модель "альянс" предусматривает создание малыми... читать дальше

.

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в 2023 году практически полностью перешел на отечественные комплектующие, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростсельмаша" Алексей Швейцов. "По двигателям на данный момент импортозамещение почти в 100%-ном объеме. Это (поставщини... читать дальше

.

Банк России планирует начать пилот по биоэкварингу (оплате по лицу) в 4-м квартале 2023 года, на первом этапе может быть установлен лимит оплаты в районе 2,5 тыс. руб., сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка... читать дальше

.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечает усиление с последнего заседания совета директоров по ставке проинфляционных рисков, на следующем заседании они будут учтены среди прочих. "Действительно, проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли, это... "Действительно, проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли, это... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей - до 219,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн... Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей - до 219,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн... читать дальше

.

В мире возможен дефицит предложения нефти, если инвестировать в эту сферу недостаточно, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе семинара ОПЕК. По его словам, каждый год нужно возмещать 8 млн баррелей в сутки производственных мощностей, поскольку запасы... читать дальше

.

ВТБ в 2025 году выйдет на добровольную ликвидацию банка "Открытие", сообщил журналистам зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мы понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской... "Мы понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской... читать дальше

.

Инфляция в США в первом полугодии 2023 года оказалась более высокой, чем ожидалось, и Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжить подъем ставок, чтобы добиться ее устойчивого замедления, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,5366 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,99 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,99 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... читать дальше

.

Нацбанк Грузии ожидает рост ВВП страны в 2023 году на уровне 5%. Такой прогноз предусмотрен базовым сценарием, отражающим ожидаемое состояние экономики, при котором факторы риска сбалансированы правильной политикой. Согласно ему, в текущем году экономика Грузии сохранит... Согласно ему, в текущем году экономика Грузии сохранит... читать дальше

.