ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 100,7163 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 100,7163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 230,19 коп.

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Инфляция в США в первом полугодии 2023 года оказалась более высокой, чем ожидалось, и Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжить подъем ставок, чтобы добиться ее устойчивого замедления, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,5366 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,99 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,99 руб., максимальный - 93,85 руб. Было... читать дальше

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Нацбанк Грузии ожидает рост ВВП страны в 2023 году на уровне 5%. Такой прогноз предусмотрен базовым сценарием, отражающим ожидаемое состояние экономики, при котором факторы риска сбалансированы правильной политикой. Согласно ему, в текущем году экономика Грузии сохранит... Согласно ему, в текущем году экономика Грузии сохранит... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации данных по американскому рынку труда. Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497... Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-496 на 85 млрд 514,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по кредитным рейтингам QIWI (MOEX: QIWI) plc и облигаций ООО "КИВИ Финанс" серии 001P-01, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся... Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся... читать дальше

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Ситуация в розничном кредитовании позитивная, рост этого сегмента идет выше прогнозов, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. "Сегодня мы понимаем, что в текущем режиме мы растем несколько более высокими темпами (по сравнению с прогнозом).... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимальных за четыре месяца 53,9 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51 пункта, отмечает Trading... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в июне 2023 года сократили объем золота на 55,9 тонны золота, что соответствует $3,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Хорошие результаты на рынке акций в начале июня на ключевых рынках,... Хорошие результаты на рынке акций в начале июня на ключевых рынках,... читать дальше

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ВТБ рассчитывает на рост чистой прибыли по МСФО в июне. В мае банк, как сообщалось, получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 32 млрд руб., за январь-май - 240,5 млрд руб. "Мы ожидаем, что июнь нам даст более 40 млрд рублей чистой прибыли (...), и,... "Мы ожидаем, что июнь нам даст более 40 млрд рублей чистой прибыли (...), и,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитные рейтинги облигаций ПАО "Сегежа групп" до уровня ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruA+. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruA+. По данным выпускам не предусмотрены возможные... По данным выпускам не предусмотрены возможные... читать дальше

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Кувейт пока не рассматривает дополнительное сокращение нефтедобычи, сказал журналистам министр нефти страны Саад Баррак на 8-м Международном семинаре ОПЕК. "Мы пока не рассматриваем это (дополнительные добровольные сокращения производства), потому что мы уже принесли... "Мы пока не рассматриваем это (дополнительные добровольные сокращения производства), потому что мы уже принесли... читать дальше

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ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-005Р-02 на уровне 10,84% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июля с 11:00 до 13:00 мск. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июля с 11:00 до 13:00 мск. Организатором выступает Газпромбанк. Объем выпуска не... Организатором выступает Газпромбанк. Объем выпуска не... читать дальше

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Объем поставок подержанных автомобилей из Японии в Россию по итогам 2023 года может возрасти до $2 млрд, заявил торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко. "Резко вырос импорт в Россию из Японии, в первую очередь подержанных автомобилей. За прошлый год больше 200... "Резко вырос импорт в Россию из Японии, в первую очередь подержанных автомобилей. За прошлый год больше 200... читать дальше

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"СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) до 47,2 млн тонн с 45,7 млн тонн, сообщает компания. Оценка экспорта кукурузы повышена с 4,3 млн до 4,5 млн тонн, зерновых в целом - с 57,2 млн до 58,9 млн. тонн. Прогноз... Оценка экспорта кукурузы повышена с 4,3 млн до 4,5 млн тонн, зерновых в целом - с 57,2 млн до 58,9 млн. тонн. Прогноз... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5728,1 (+129,08) руб./грамм; на серебро - 67,89 (+1,07) руб./грамм; на платину - 2729,15 (+62,88) руб./грамм; на палладий - 3708,32 (+103,92) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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