06 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Май 2023
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июнь 2023
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Май 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 июня по 01 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июня
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2023
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 июня
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 июля 2023 года 11:11
Минсельхоз РФ предлагает с 2024 года повысить максимальную ставку по льготным кредитам с нынешних 5% до 7%, следует из проекта постановления, размещенного на сайте regulation.gov.ru.
Документ вносит изменения в действующие правила кредитования.
Кроме того,... читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:11
ВТБ разработал программу создания параллельной системы расчетов и инфраструктуры финансового рынка, заявил глава банка Андрей Костин в ходе Финансового конгресса Банка России.
Программа состоит из четырех пунктов:
Замена SWIFT на другую систему обмена... читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:04
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июнь 2023 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 866,7 млрд рублей, что на 17,8% меньше в годовом сравнении (3 трлн 488,1 млрд рублей), следует из опубликованных в пятницу данных таможенной службы.
В июне 2023 года... читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:04
Самым значимым фактором для плавающего курса рубля является внешняя торговля, текущая его динамика несет проинфляционные риски, и Банк России учтет это при принятии решения по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"В наших решениях по... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:57
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году может вырасти на 45,5%, до 1 млн штук, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Мы корректируем наш прогноз на 2023 год и считаем, что общий рынок... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:50
Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на "Московской бирже". Доллар и евро превысили отметки 93 и 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года, китайский юань торгуется по направлению к 13 руб.
Курс доллара США составил 93,76 руб. в 10:35 мск, что на 2,76 рубля... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:44
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в июне т.г. перевезла 959 тыс. пассажиров, что на 5% больше по сравнению с июнем 2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.
Число рейсов в прошлом месяце увеличилось на 2% - до 5,7 тыс.
В 1-м полугодии число... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:36
Банк России продал валюту расчетами 5 июля на 3,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 7 июня по 6 июля плановый... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:28
Возмещение по каско приобретает новые формы. Так, "АльфаСтрахование" сообщает, что внесла изменения в процесс урегулирования убытков по каско. "Теперь, если ремонт автомобиля невозможно выполнить в установленные договором сроки, страховая компания выплатит его стоимость", -... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,08 пункта (0,858%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2829,08 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,92 пункта (1,127%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:20
В 2022 годц шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, сократил численность персонала на 32%, говорится в годовом отчете российской "дочки" за прошлый год.
Так, штат ООО "Орифлейм Косметикс" был снижен с 663 до... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:15
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 441,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
06 июля 2023 года 10:12
Банк России создаст бэк-офис, который будет обрабатывать споры и претензии по транзакциям на платформе цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.
"Мы создадим бэк-офис - операционное подразделение, которое будет не только... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:05
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-497 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и падением индекса РТС на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва.
Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне... читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,91/93,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 97 коп., Cредний курс продажи...
.